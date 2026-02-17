Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 16χρονου έξω από σχολείο
Βίντεο από την περιοχή στην ανατολική Θεσσαλονίκη δείχνει τους τρεις ανήλικους να εγκλωβίζουν και να χτυπούν τον 16χρονο
Για επίθεση σε βάρος 16χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, έξω από σχολικό συγκρότημα, ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της προηγούμενης Τρίτης (10/2) στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.
Τι δείχνει βίντεο από την περιοχή
Τη διερεύνηση του επεισοδίου είχε διατάξει εισαγγελέας κι από την έρευνα των αστυνομικών του Α.Τ. Τούμπας – Τριανδρίας φαίνεται να προέκυψε η εμπλοκή τριών ανηλίκων (15, 16 και 17 ετών).
Από το οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται η ομάδα ανηλίκων να εγκλωβίζει το 16χρονο θύμα και να επιτίθεται εναντίον του με σπρωξίματα, γροθιές και λακτίσματα, μπροστά σε σταθμευμένο όχημα. Ο παθών κατάφερε να ξεφύγει, τρέχοντας στα γύρω στενά της περιοχής
