Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο

Περιστατικό εκφοβισμού και βίας από εννέα ανήλικα κατήγγειλε μητέρα 11χρονης, τονίζοντας πως η κόρη της δέχθηκε χτυπήματα αλλά και εξευτελιστική συμπεριφορά.

Όπως τόνισε η μητέρα της 11χρονης στην εκπομπή «Εξελίξεις» του MEGA, τα εννέα ανήλικα έβρισαν την 11χρονη, τη χτύπησαν, της τράβηξαν τα μαλλιά και την εξανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για κάτι που δεν έκανε.

«Κάτσε κάτω ρε κοπέλα μου…»

«Με κάλεσε την ώρα που ήταν να έρθει με κλάματα, μου είπε ότι μαμά μου κάνανε κακό, μαμά με πειράξανε, με χτυπήσανε, μου τραβάγανε τα μαλλιά, με βάλανε να πέσω στα γόνατα και να τους ζητάω συγνώμη, προφανώς και εκείνη και εγώ ήμασταν σε σοκ. Μέσα σε 4 λεπτά ήμουν μαζί της. Προσπάθησα να βρω αυτά τα παιδιά, από απόσταση τα είδε η κόρη μου, αλλά όταν κατάλαβαν ότι είμαι μαζί της εξαφανίστηκαν. Μετά από τρεις μέρες μετά το σοκ που δέχτηκα και εγώ και το παιδί μου, πήγαμε στο τμήμα της περιοχής μας όπου καταγγείλαμε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, αναφέραμε τα άτομα, ήτανε 7 κορίτσια και 2 αγόρια ηλικίας από 14 έως 17 με 18. Παιδιά που η κόρη μου δεν ήξερε, είχε γνωρίσει μόνο ένα εξ αυτών στο πάρκο», ανέφερε η μητέρα της ανήλικης.

«Με τον τρόπο της, η άλλη κοπέλα πήρε το παιδί μου και το πήγε σε μια απόσταση 700 μακριά από το σπίτι, κατά τη διάρκεια που πήγαιναν σε αυτό το σημείο, από διάφορους δρόμους ερχόντουσαν δυο και τρία άτομα, όπου όταν μαζεύτηκαν στο σημείο που έγινε το συμβάν είχανε μαζευτεί εννέα άτομα. Της μιλήσανε πάρα πολύ άσχημα, την προσβάλανε, τη βρίσανε, τη χτύπησαν τραβώντας της τα μαλλιά, τη βάλανε να γονατίσει και να ζητήσει συγνώμη για κάτι το οποία δεν έχει κάνει», συνέχισε η μητέρα της 11χρονης.

Το κατέγραψαν σε βίντεο

Οι ανήλικοι φέρεται ότι κατέγραψαν τις καταδικαστέες πράξεις τους και τις ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχειρώντας να διασύρουν την 11χρονη.

«Με ενημέρωσαν ότι υπάρχει και άλλο βίντεο το οποίο δείχνει να της τραβάνε και την ρίχνουν κάτω. Το παιδί είναι σε μια κατάστασης την οποία προσπαθούμε με τον σύζυγό μου να τη μαζέψουμε», είπε η μητέρα.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: