Συνελήφθη 38χρονος για βιασμό 14χρονης στο Παλαιό Φάληρο – Πώς παρέσυρε την ανήλικη μέσα από τα social media

Συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα εις βάρος του, στο Παλαιό Φάληρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, ένας 38χρονος κατηγορούμενος για βιασμό ανήλικης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τον Μάιο του 2025 ο κατηγορούμενος προσέγγισε 14χρονη μέσω ανάρτησης που πραγματοποίησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αφορούσε υιοθεσία ζώου συντροφιάς και συγκεκριμένα ένα γατάκι.

Κέρδισε την εμπιστοσύνη της

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της με διάφορα προσχήματα και εκμεταλλευόμενος την ανηλικότητά της, την εξανάγκασε στις παραπάνω πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος μεταξύ άλλων άρχισε να λέει στο θύμα ότι θα μπορούσε να γίνει μοντέλο και μπορεί να τη φωτογραφίσει για να τη βοηθήσει.