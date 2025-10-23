newspaper
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Σύλληψη δύο ανδρών στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων κοριτσιών
Ελλάδα 23 Οκτωβρίου 2025 | 22:19

Σύλληψη δύο ανδρών στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων κοριτσιών

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης περιστατικό με θύματα δύο ανήλικα κορίτσια

Σύνταξη
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης κατόπιν καταγγελίας για πράξεις γενετήσιας φύσης που φέρονται να έλαβαν χώρα  το βράδυ της Τρίτης εις βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, στον υπαίθριο χώρο της  Α’ Προβλήτας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ελληνικής Ακτοφυλακής, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ένας 19χρονος υπήκοος Συρίας και ένας 17χρονος υπήκοος Ιράκ.

Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα  περί «Προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας», ενώ ο 17χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 338 περί  «Κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, αναζητείται ένα ακόμα άτομο στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Μεσσηνία: Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό
Ελλάδα 23.10.25

Στην τελική ευθεία η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Ερευνούν τις άρσεις των κινητών για τον ηθικό αυτουργό

Οι αστυνομικοί αναλύουν τις άρσεις των κινητών τηλεφώνων από την περιοχή του κάμπινγκ για να εξακριβώσουν τις κινήσεις των δραστών, αλλά και για να εντοπίσουν τον ηθικό αυτουργό

Σύνταξη
Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη
Ελλάδα 23.10.25

Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για τα -σχεδόν- 700 κενά εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Καταγγέλλουν απρόκλητη επίθεση της ΕΛ.ΑΣ., προαναγγέλλουν στο in νέες κινητοποιήσεις- Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αιχμές άφησε ο γιος του Βαλυράκη για πλημμελή έρευνα των αρχών – «Ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και στο πρόσωπο»
Ελλάδα 23.10.25

Αιχμές άφησε ο γιος του Βαλυράκη για πλημμελή έρευνα των αρχών – «Ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και στο πρόσωπο»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, με τον γιο του να σχολιάζει την κατάσταση στην οποία είδε τον πατέρα του μετά τον θάνατό του

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σχολεία: Χημικά και κρότου λάμψης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαμαρτύρονται για συγχωνεύσεις τμημάτων
Δείτε βίντεο 23.10.25

Χημικά και κρότου λάμψης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές δημοτικού που διαμαρτύρονται για συγχωνεύσεις τμημάτων

Τα ΜΑΤ υποδέχτηκαν τους συλλόγους εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο - Κινητοποιήσεις στα σχολεία για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Σύνταξη
Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται
«Δυστυχώς» 23.10.25

Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Ο κ. Δούκας καυτηριάζει το ότι, ενώ εκ της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση προβλέπεται ανάθεση της φροντίδας του χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ, το υπουργείο είπε ότι αυτή ανήκει στον Δήμο.

Σύνταξη
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
«Βιώνει το υπερφυσικό» 23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
Κύκλος Ιδεών 23.10.25

Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού

«Ζούμε σε μια περίοδο δημοκρατικής κόπωσης», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών - Η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι αναφορές για την οικονομία και τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο
Πολιτική 23.10.25

Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο

Στην ανακοίνωση Δένδια αναφέρεται ότι η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Σύνταξη
Έρευνα: Κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» – Κρίση νομιμοποίησης στους θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Έρευνα: Κυρίαρχο το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» – Κρίση νομιμοποίησης στους θεσμούς

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δείχνουν οι πολίτες στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη από την ελληνική, σύμφωνα με τις τάσεις που παρουσίασε ο Στράτος Φαναράς - Μεγάλη ποσοστιαία πτώση της κυβέρνησης στις αξιολογήσεις των πολιτών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
LIVE: Λιλ – ΠΑΟΚ
Europa League 23.10.25

LIVE: Λιλ – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιλ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Λιλ – ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury
Οι συνθήκες 23.10.25

Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury

«Γιατί να μετανιώσω; Επειδή έχω ενοχλήσει κάποιον δεξιό πολιτικό ή κάποια δεξιά μέσα ενημέρωσης;», δήλωσε ο frontman των Bob Vylan για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η περφόρμανς τους στο Glastonbury.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 23.10.25

LIVE: Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Conference League 23.10.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – Νις
Europa League 23.10.25

LIVE: Θέλτα – Νις

LIVE: Θέλτα – Νις. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Νις για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
Europa League 23.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
«Γαλάζιες υπογραφές, γαλάζιες ευθύνες, γαλάζιο σκάνδαλο» επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

«Γαλάζιες υπογραφές, γαλάζιες ευθύνες, γαλάζιο σκάνδαλο» επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν ότι η «Τεχνική Λύση» είναι αποκλειστικά δημιούργημα της ΝΔ, αποτέλεσμα των δικών της λανθασμένων επιλογών και της πλήρους αδιαφορίας της για τους αγρότες

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική και την ντροπή – Ο Μητσοτάκης θέλει να διχάσει τον λαό
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική και την ντροπή – Ο Μητσοτάκης θέλει να διχάσει τον λαό

Διαχρονικό το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις, αλλά γαλάζια η συμμορία, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρωθυπουργός δεν επιτρέπει να ερευνηθούν οι υπουργοί του, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
LIVE: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός
Europa League 23.10.25

LIVE: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

LIVE: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22.00 την αναμέτρηση Φέγενορντ – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
