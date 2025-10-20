Σοκ στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του

Έναν απίστευτο εφιάλτη βίωναν στην Ηλεία μία μητέρα και η ανήλικη κόρη της, για τουλάχιστον έναν χρόνο στα χέρια του συζύγου της γυναίκας και πατέρα του παιδιού.

Όπως έγινε γνωστό, ο πατέρας κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και την χτυπούσε, ενώ όπως αναφέρουν οι πληφορορίες είχε απειλήσει και τη σύζυγό του.

Η καταδίκη του άνδρα

Μάλιστα, η συγκεκριμένη υπόθεση εξετάστηκε πρόσφατα από τον Άρειο Πάγο, στον οποίο προσέφυγε ο ένοχος κακοποιητής μετά και την καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών, που τον έκρινε ένοχο για τρία αδικήματα και του επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης επτά ετών και έξι μηνών, σύμφωνα με το patrisnews.

Ο κατηγορούμενος, που σήμερα εκτίει την ποινή που του επιβλήθηκε στις φυλακές Γρεβενών, καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό το 2024 για το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της ανήλικης κόρης του και της συζύγου του, για την πράξη της κατ’ εξακολούθηση ενδοοικογενειακής προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης κόρης του και για κατ’ εξακολούθηση απόπειρα κατάχρησης της ανήλικης κόρης του, που είχε συμπληρώσει τα 14 αλλά όχι τα 18 έτη, σε γενετήσιες πράξεις.

Μετά την απόφαση του ΜΟΕ Πατρών κατέθεσε αίτηση αναίρεσης της απόφασης στον Άρειο Πάγο με την αιτιολογία της ελλιπούς αιτιολόγησης, με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο Άρειο Πάγο να απορρίπτει το αίτημά του και τους ισχυρισμούς του ως αβάσιμους.

Εφιαλτικές συνθήκες στην Ηλεία

Κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Απρίλη του 2018 χτυπούσε την κόρη του, στην οικία τους στην Πάτρα. Συνεπεία των χτυπημάτων ήταν οι έντονες επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία και μετατραυματικό στρες.

Την ίδια περίοδο, θύμα του κατηγορούμενου ήταν και η γυναίκα του, που από τη βίαιη συμπεριφορά του συζύγου της υπέστη σωματικές βλάβες. Το αποκορύφωμα των πράξεών του ήταν το 2018, όπου τοποθέτησε με τη βία το κεφάλι της στον φούρνο της κουζίνας και την απειλούσε ότι θα τον ανάψει για να την κάψει, όπως υποστηρίζει το patrisnews.

Μετά τη σωματική κακοποίηση, ο κατηγορούμενος κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του, όταν αυτή έφθασε στην ηλικία των 15 ετών. Η σεξουαλική κακοποίηση διήρκεσε από το 2017 μέχρι και το 2018, ενώ η ανήλικη κοπέλα κατήγγειλε τα γεγονότα στην Αστυνομία τον Ιούνιο του 2018.

Τα περιστατικά λάμβαναν χώρα σε καθημερινή βάση στο σπίτι τους στην Πάτρα και σχεδόν όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές, κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2017, στην οικία των γονέων του κατηγορούμενο σε χωριό της Ηλείας, την οποία επισκεπτόταν με την ανήλικη.