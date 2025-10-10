Θεσσαλονίκη: 6χρονος κακοποιήθηκε σεξουαλικά σε δομή αιτούντων άσυλο – Τρεις συλλήψεις
Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης έπεσε ένας 6χρονος στη Θεσσαλονίκη από τρεις νεαρούς
Έναν εφιάλτη βίωσε εξάχρονος στη δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι, στη Θεσσαλονίκη, καθώς κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τρεις ενήλικους.
Τρεις συλλήψεις για την κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη
Για την κακοποίηση του ανήλικου συνελήφθησαν τρία άτομα και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με το voria.gr, πρόκειται για Αφγανούς 19, 25 και 22 ετών, που, σύμφωνα με πληροφορίες, προέβησαν με τη χρήση βίας σε γενετήσια πράξη σε βάρος του ανήλικου, που είναι ομοεθνής τους.
