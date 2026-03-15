Σοκ στην τοπική κοινωνία των Χανίων στην Κρήτη έχει προκαλέσει η είδηση ότι μια ανήλικη ΑμεΑ έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού. Η Αστυνομία στα Χανιά προχώρησε ήδη στη σύλληψη των δραστών.

Ο βιασμός φαίνεται να σημειώθηκε όταν το κορίτσι βγήκε από το ίδρυμα, στο πλαίσιο τακτικής εξόδου της

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patris.gr, πρόκειται για μια 16χρονο κοπέλα με νοητική υστέρηση, η οποία διέμενε σε χώρο φιλοξενίας θηλέων της Ενορίας των Χανίων.

Όλα φαίνεται πως συνέβησαν όταν το κορίτσι βγήκε από το ίδρυμα, στο πλαίσιο τακτικής εξόδου της και κάποιοι – οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων είναι Ρομά – την παρέσυραν σε ερημικό χώρο, όπου φέρονται να την βίασαν κατ’ εξακολούθηση.

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι κάποιος από τους συλληφθέντες βιντεοσκόπησε όλα όσα φρικτά βίωσε η ανήλικη στα χέρια τους.

Κρήτη: Έξι οι δράστες

Μετά την καταγγελία που έγινε στις Αρχές, συνελήφθησαν έξι άτομα ως φερόμενοι δράστες του βιασμού του κοριτσιού, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Όλοι οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής, όπου υποστήριξαν ότι η ομαδική ερωτική συνεύρεση έγινε με τη θέληση και συγκατάθεση της ανήλικης.

Μετά τις διώξεις που τους ασκήθηκαν, πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα και έως τότε κρατούνται στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων.