Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν

Λίγες ώρες μετά τις 10 συλλήψεις στα Χανιά, για τον καταγγελλόμενο ομαδικό βιασμό σε βάρος μιας 17χρονης, ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων, μιλά στο in.

Όπως αναφέρει ο αδελφός ενός εκ των φερόμενων δραστών ο αδελφός του, ουδέποτε βίασε την κοπέλα, παρότι βρέθηκε στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Ο αδελφός του συλληφθέντα για βιασμό αποκλειστικά στο in

«Ο αδελφός μου όμως είχε φύγει εκείνη την ώρα και δεν ήταν καθόλου σε σχέση με αυτά. Καμία σχέση ο αδερφός μου, όλη η παρέα το λέει. Ναι ψέματα είναι και βέβαια! Γιατί το θελε. Ήταν με τη θέλησή της. Ήταν μαζί και είχαν κανονίσει (ομαδική συνεύρεση). Το ξενοδοχείο κλείστηκε στο όνομα της κοπελιάς που βιάσανε υποτίθεται. Κι από τη στιγμή που ήταν σε ξενοδοχείο εγώ έχω μια ερώτηση: Πώς γίνεται, να μην την άκουσε ούτε ένας, να φώναζε βοήθεια;»

– Και εκεί πήγε όμως ο αδερφός σου;

«Πήγε δυο λεπτά και έφυγε.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αδερφός του ήταν απλός παρατηρητής και έχει συλληφθεί άδικα.

«Μάλλον θέλει να βγάλει χρήμα και έχει και ψυχολογικά απ’ ότι έχω ακούσει. Είχε κάνει μήνυση και στον πατριό της.»

– Ότι τι της έκανε γιατί τον μήνυσε;

Την βίασε, υποτίθεται. Τώρα δίνουν κατάθεση και περιμένουν να μας απαντήσουνε. Έχουμε και μια μάρτυρα που ήταν εκείνη τη στιγμή στην (ομαδική συνεύρεση) και υπάρχουν και βίντεο από ότι έχω καταλάβει. Και να μην δεχόταν να την τραβάνε δεν έχει σημασία αυτό, δεν την βιάσανε αυτό έχει σημασία! Δεν την βίασε ο αδερφός μου. Ο αδελφός μου δεν κολλάει πουθενά σ’ αυτό. Είναι δυο ανήλικοι μέσα. Η μάνα ενός παιδιού που είναι μέσα, έχει πρόβλημα με την καρδιά και την κρατάνε μέσα για τα χαρτιά. Αυτά είναι ξεφτιλίκια που κάνουνε, δηλαδή αλήθεια! Άμα πάθει κάτι η γυναίκα τι θα γίνει δηλαδή; Ποιος θα μπλέξει σε αυτό; Η γυναίκα έχει 2-3 παιδιά!»

Το χρονικό της φρίκης

Σοκ στα Χανιά. 17χρονη κοπέλα, καταγγέλλει ότι βιάστηκε ομαδικά, από… τουλάχιστον… πέντε άτομα σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Ξημερώματα Πέμπτης και δύο 17χρονα κορίτσια, βγαίνουν για βόλτα από χώρο φιλοξενίας θηλέων που διατηρεί η τοπική εκκλησία. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκαν σε τουριστικό κατάλυμα και στη συνέχεια σε σπίτι, συνοδευόμενες από παρέα επτά νεαρών. Εκεί όπως καταγγέλλει η 17χρονη, πέντε νεαροί, την βίασαν ενώ παράλληλα την βιντεοσκοπούσαν παρά τη θέλησή της.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των νεαρών, ενώ συνελήφθησαν και τρεις μητέρες, ανήλικων παιδιών που φέρεται να συμμετείχαν στο περιστατικό, και κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Το βαρύ κατηγορητήριο των φερόμενων βιαστών

Σε βάρος των φερόμενων δραστών του βιασμού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.