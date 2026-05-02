Σταμάτης Κραουνάκης: Τα γήπεδα είναι για άλλη δουλειά, αλλά εκτιμώ την Άννα Βίσση

Ο Σταμάτης Κραουνάκης σχολίασε τη μεγάλη επιτυχία της Άννας Βίσση, η οποία κατάφερε να γεμίσει το ΟΑΚΑ σε χρόνο «dt», κάνοντας sold out μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ο γνωστός καλλιτέχνης, παρότι ξεκαθάρισε πως δεν είναι υπέρ των συναυλιών σε γήπεδα, μίλησε με εκτίμηση για την τραγουδίστρια και της έδωσε τα εύσημα.

Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026 στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Σαράντη Μαριεττή.

«Μου αρέσει ο Αkylas»

Ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε επίσης στον Akyla και στη Eurovision, για την οποία δεν έκρυψε για ακόμη μία φορά την αρνητική του άποψη.

«Μου αρέσει ο Αkylas πολύ περισσότερο από άλλα στη Eurovision που έτσι κι αλλιώς δεν τη συμπαθώ», είπε αρχικά ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφερόμενος στον διαγωνισμό.

«Τα γήπεδα είναι για άλλη δουλειά»

Για την Άννα Βίσση και το sold out στο ΟΑΚΑ, ο Σταμάτης Κραουνάκης σχολίασε: «Είμαστε μια μικρή χώρα, μην παίρνουμε υπόψιν μας τα φώτα, όταν πέφτουν πάνω μας. Με ενδιαφέρει που τα πιτσιρίκια τραγουδούν τα τραγούδια μου στο σπίτι τους. Είμαι κατά των γηπέδων, αλλά συμπαθώ την Άννα Βίσση, την εκτιμώ και μπράβο της. Τα γήπεδα είναι για άλλη δουλειά».

Η sold out η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Μετά τις δύο μεγαλειώδεις συναυλίες που έδωσε η Άννα Βίσση πέρυσι το φθινόπωρο στο Καλλιμάρμαρο, συνεχίζει δυναμικά με το νέο μεγάλο της μουσικό project: τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, όπου πριν ξεκινήσει η προπώληση το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου, τα εισιτήρια έκαναν «φτερά».

Η αναμονή στην Ticketmaster έφτασε τις 70.000 κόσμου, μόλις 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία για την αγορά του εισιτηρίου.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες του δημοσιογράφου, Θάνου Βάγιου στο Πρωινό ΑΝΤ1, θα διατεθούν ακόμα 20.000 εισιτήρια για τη συγκεκριμένη συναυλία, αγγίζοντας τα ανώτατα όρια του ΟΑΚΑ και τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Μάλιστα, αναμένεται το επόμενο διάστημα και η ανακοίνωση δεύτερου live.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχει αποφασιστεί να δοθεί το ποσό των 500.000 ευρώ για έναν guest καλλιτέχνη παγκοσμίου φήμης που θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ για 15 λεπτά.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκίνησαν από τα 31,8 ευρώ και έφτασαν τα 63,60 για την αρένα, ενώ οι τιμές για θέσεις καθημένων άρχιζαν από 21,20 ευρώ στις επάνω κερκίδες του ΟΑΚΑ και άγγιξαν τα 318.

Η diamond ultimate experience αγγίζει τα 477 ευρώ. Το χρυσό εισιτήριο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων vip lounge, welcome drink, open bar και premium vip εμπειρία φιλοξενίας.