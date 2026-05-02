Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Το Μαξίμου στον κλοιό των ατάκτων

Βουλευτές της ΝΔ προτείνουν «κόφτη» στην πρωθυπουργική θητεία

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Το Μαξίμου στον κλοιό των ατάκτων – Βουλευτές της ΝΔ προτείνουν «κόφτη» στην πρωθυπουργική θητεία

Αντιμέτωπος µε τη διπλή πρόκληση της Υπεράσπισης, αφενός, του «επιτελικού κράτους», που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα, και της εκτόνωσης, αφετέρου, της έντασης, η οποία επικρατεί στις τάξεις της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Οµάδας, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Οι βουλευτές της Ν∆ πάντως εξακολουθούν να «πολιορκούν» το Μέγαρο Μαξίµου τόσο µε επικριτικά σχόλια όσο και µε προτάσεις που είναι αμφίβολο ότι θα βρουν ευήκοα ώτα στην ηγεσία της κυβέρνησης, όπως ο περιορισµός των πρωθυπουργικών θητειών σε δύο. Την ίδια ώρα επιχειρείται «κατευνασµός των ατάκτων» εν όψει και της συΝεδρίασης της ΚΟ.

ΤΟ ΒΗΜΑ: Ποια δημοκρατία – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Γιατί δε κλείνει ο φάκελος των υποκλοπών

ΦΡΕΓΑΤΕΣ – Το ελληνικό DNA των Belgharra

«Το Βήμα» στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας όπου κατασκευάζονται τα blocks τόσο για τα ελληνικά όσο και τα γαλλικά πλοία

ΕΡΕΥΝΑ Metron Analysis

«Μας κυβερνούν μυστικές οργανώσεις»

Οι Ελληνες και οι θεωρίες συνωμοσίας: Ποιες πιστεύουν, τι ψηφίζουν;

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τροµοκρατία – «Να τελειώνουμε µε τα «“πολιτικά εγκλήματα”»

Ανοικτή επιστολή µε την οποία ζητούν την απάλειψη του όρου «πολιτικό έγκληµα» από το Σύνταγµα καταθέτουν µέσω του «Βήματος » οι Γ. Μοµφεράτος και Κ. Μπακογιάννης.

ΥΦΕΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ

Οι αποκλεισμένοι – Ποιοι μένουν εκτός των νέων μέτρων

Εισοδηµατικά κριτήρια και ηλικιακά όρια αφήνουν στην περίµετρο των ενισχύσεων χιλιάδες νοικοκυριά, επαγγελματίες και συνταξιούχους που πλήττονται από την ακρίβεια.

«ΓΑΛΑΖΙΑ» ΤΡΟΛ

Μαύρες διαδρομές – Ήξεραν έξι χρόνια για τον «Georgy Zhukof»

Από το 2020 ήταν γνωστός στα κυβερνητικά κλιμάκια ο ρόλος του απότακτου αστυνομικού Θ. Μούγιου. Ο υπουργός που τον έδιωξε και το «σύστημα που τον µμάζεψε».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φοιτητικές εστίες – Οι φοιτητές μένουν, η εγκατάλειψη φεύγει

Είσοδος µόνο µε ατομική κάρτα, αναγνωστήρια µε βιβλιοθήκες, γυμναστήριο µε καινούργια όργανα: Πώς άλλαξε η εικόνα στις φοιτητικές εστίες του ΕΚΠΑ.

Wall Street Journal

Σηµεία των καιρών – Γιατί σήμερα μιλάμε λιγότερο

Πότε ήταν η τελευταία φορά που πιάσατε κουβέντα; Σχεδόν κατά 30% έχει μειωθεί ο χρόνος της ομιλίας, σύμφωνα µε πανεπιστημιακή μελέτη, και υπάρχει αιτία γι’ αυτό.

Ακόμη, αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ συναρπαστικές προσφορές

«Classic Rock: Woodstock», το περιοδικό HELLO! Fashion & ΒΗΜΑgazino

Την Κυριακή 3 Μαΐου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Την έκδοση «Classic Rock: Woodstock», το περιοδικό HELLO! Fashion και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Classic Rock- Woodstock

Το καλοκαίρι του 1969 ήταν μια ασυνήθιστη εποχή στην αμερικανική ιστορία, ένα σημείο καμπής όπου ο χρόνος φαινόταν να συστέλλεται και να διαστέλλεται ταυτόχρονα, χωρώντας μέσα σε λίγες εβδομάδες κάποια από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αλλά και κάποιους από τους χειρότερους εφιάλτες του δυτικού πολιτισμού. Το Γούντστοκ, επομένως, δεν ήταν απλώς μια διασκέδαση, ήταν μια προσωρινή απελευθέρωση από τον φόβο του θανάτου που καραδοκούσε σε έναν φάκελο στρατολογίας.

Ο νέος τόμος της σειράς Classic Rock επιχειρεί μια ουσιαστική κατάδυση στο θρυλικό τριήμερο του ’69, που διοργανώθηκε σε μόλις 3 εβδομάδες και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς.

Διαβάστε για το απίστευτο line up και την ενέργεια της «αντικουλτούρας» των χίπις της εποχής.

HELLO! Fashion

Έμπνευση, λάμψη και οι απαραίτητες δόσεις πολυτέλειας σε μία έκδοση. Ανακαλύψετε τα top trends που κυριαρχούν στις διεθνείς πασαρέλες, από το street style του Παρισιού μέχρι τα πιο avant-garde looks.

Η Κάτια Ζυγούλη, μια διαχρονικά όμορφη Ελληνίδα, μιλά για την νέα εποχή της μόδας. διαθέτει λιτότητα, κομψότητα και ένα simplicity που της χαρίζουν πολυτέλεια στο χώρο της μόδας – και όχι μόνο. Οι πασαρέλες, το εξωτερικό οι μεγάλοι οίκοι, οι φωτογραφίσεις και η διεθνής αναγνώριση είναι καταγεγραμμένα στο βιογραφικό της, όμως τα πραγματικά της παράσημα είναι η οικογένεια και τα παιδιά της, που λατρεύει να βλέπει να μεγαλώνουν.

Beauty Alert: Όλα τα νέα προϊόντα, τα μυστικά των experts και οι τεχνικές μακιγιάζ που θα ανανεώσουν την εμφάνισή σας για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Στο επίκεντρο η επιδερμίδα. Το ζητούμενο δεν είναι η πλήρης κάλυψη, αλλά η υγιής, φυσική όψη. Ελαφριές βάσεις, διακριτικά highlighters και μια νέα, πιο μαλακή εκδοχή του contour επαναπροσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά χωρίς να αλλοιώνουν την αυθεντικότητα του προσώπου.

The Top List: Η απόλυτη λίστα με τα πρόσωπα, τα brands και τα αξεσουάρ που συζητιούνται αυτήν τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Από statement τσάντες μέχρι κοσμήματα με σύγχρονο χαρακτήρα, αυτά είναι τα στοιχεία που πρωταγωνιστούν στα social media, στα περιοδικά και στις ντουλάπες των fashion insiders.
Οι πιο διάσημοι οίκοι προτείνουν έξτρα λαμπερά καλοκαιρινά looks. Υποδέχονται το καλοκαίρι με λάμψη, χρώμα και αέρινες υφές. Είτε πρόκειται για εμφανίσεις από το πρωί έως το βράδυ, οι προτάσεις τους υπόσχονται ένα καλοκαίρι γεμάτο φως, αυτοπεποίθηση και στιλιστική τόλμη.

ΒΗΜΑGAZINO

Ένα υπέροχο ταξίδι από την Riviera Maya, μία από τις κορυφαίες στον πλανήτη, μέχρι την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Θαυμάζουμε την υψηλή αρχιτεκτονική, την πολυτέλεια και μένουμε με την υπέροχη αίσθηση του μπλε σκηνικού. Περιπλανιόμαστε στο νότιο βραχίονα της πόλης των Αθηνών , που κινείται σε ρυθμούς θεαματικής ανάπλασης: εντυπωσιακά κτίρια, αρχιτεκτονικά γραφεία με ταλαντούχους Έλληνες αλλά και παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονες όπως οι Φόστερ, Κούμα και άλλοι.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «CLASSIC ROCK: WOODSTOCK»: €1,35 )

Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν

Πέντε σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα • Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα δύο ωρών συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες

Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση
Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου - Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση

Μέσα ενημέρωσης, εκτός ελληνικών συνόρων, φιλοξενούν ρεπορτάζ μετά την απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο. Ξανά στα «μανταλάκια» η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ
Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ

Μια δεκαετία συμπληρώθηκε από το ιστορικό γκολ του Εντέν Αζάρ κόντρα στην Τότεναμ, το οποίο «έστειλε» το πρωτάθλημα στη Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι...

Άκης Στρατόπουλος
Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι

Οι αποζημιώσεις δεν ήταν επαρκείς και δεν υπήρχε δικαίωμα ένστασης για τους κτηνοτρόφους, τονίζει μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο νησί χειροτερεύει.

«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»
«Καρφιά» του Πιρς σε Γιόκιτς: «Αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, δεν αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο»

Με αφορμή τον αποκλεισμό των Ντένβερ Νάγκετς από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ ο Πολ Πιρς άφησε αιχμές για το αν ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στον κόσμο.

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»
Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»

Η Λίζα Κούντροου κατάφερε σιγά-σιγά αλλά σταθερά να βγει από τη σκιά της Φοίβη Μπουφέ, χάρη στη Βαλερί Τσέρις, έναν χαρακτήρα που δημιούργησε η ίδια και που αμφισβητεί τη μισογυνία του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν

Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ
LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ

LIVE: Γουλβς – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Σάντερλαντ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί φέρεται ότι υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου η κατάστασή της κρίνεται «ασταθής».

LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον
LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον

LIVE: Νιουκάστλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπράιτον για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι

«Είναι άδικο να φεύγουν παιδιά έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια». O πατέρας του 14χρονου από την Κέρκυρα που κατέληξε στη ΜΕΘ μετά από ατύχημα με πατίνι, στέλνει μέσω του in κουράγιο στους γονείς του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου.

Γεωργία Κακή
Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας
Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας

Τα αρχεία Έπσταϊν έφεραν στο φως τις σχέσεις της Αριάν ντε Ρόθτσιλντ με τον καταδικασμένο χρηματιστή, την πληρωμή των 25 εκατ. δολαρίων και την κρίση εμπιστοσύνης γύρω από την τράπεζά της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος
Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος

«Η συγκάλυψη φέρει και το δικό του όνομα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο», τόνισε για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο συνήγορος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές

Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής
Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής

Στο επίμαχο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος οδηγός φαίνεται να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ παράλληλα, καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας για την παρουσία άλλων οχημάτων στον δρόμο.

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης

«Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος, να γίνεται ελεγκτής», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ σχετικά με την αποκάλυψη του in για τις διατάξεις παρακολούθησης που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

