Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Το Μαξίμου στον κλοιό των ατάκτων

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Το Μαξίμου στον κλοιό των ατάκτων – Βουλευτές της ΝΔ προτείνουν «κόφτη» στην πρωθυπουργική θητεία

Αντιμέτωπος µε τη διπλή πρόκληση της Υπεράσπισης, αφενός, του «επιτελικού κράτους», που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα, και της εκτόνωσης, αφετέρου, της έντασης, η οποία επικρατεί στις τάξεις της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Οµάδας, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Οι βουλευτές της Ν∆ πάντως εξακολουθούν να «πολιορκούν» το Μέγαρο Μαξίµου τόσο µε επικριτικά σχόλια όσο και µε προτάσεις που είναι αμφίβολο ότι θα βρουν ευήκοα ώτα στην ηγεσία της κυβέρνησης, όπως ο περιορισµός των πρωθυπουργικών θητειών σε δύο. Την ίδια ώρα επιχειρείται «κατευνασµός των ατάκτων» εν όψει και της συΝεδρίασης της ΚΟ.

ΤΟ ΒΗΜΑ: Ποια δημοκρατία – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Γιατί δε κλείνει ο φάκελος των υποκλοπών

ΦΡΕΓΑΤΕΣ – Το ελληνικό DNA των Belgharra

«Το Βήμα» στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας όπου κατασκευάζονται τα blocks τόσο για τα ελληνικά όσο και τα γαλλικά πλοία

ΕΡΕΥΝΑ Metron Analysis

«Μας κυβερνούν μυστικές οργανώσεις»

Οι Ελληνες και οι θεωρίες συνωμοσίας: Ποιες πιστεύουν, τι ψηφίζουν;

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τροµοκρατία – «Να τελειώνουμε µε τα «“πολιτικά εγκλήματα”»

Ανοικτή επιστολή µε την οποία ζητούν την απάλειψη του όρου «πολιτικό έγκληµα» από το Σύνταγµα καταθέτουν µέσω του «Βήματος » οι Γ. Μοµφεράτος και Κ. Μπακογιάννης.

ΥΦΕΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ

Οι αποκλεισμένοι – Ποιοι μένουν εκτός των νέων μέτρων

Εισοδηµατικά κριτήρια και ηλικιακά όρια αφήνουν στην περίµετρο των ενισχύσεων χιλιάδες νοικοκυριά, επαγγελματίες και συνταξιούχους που πλήττονται από την ακρίβεια.

«ΓΑΛΑΖΙΑ» ΤΡΟΛ

Μαύρες διαδρομές – Ήξεραν έξι χρόνια για τον «Georgy Zhukof»

Από το 2020 ήταν γνωστός στα κυβερνητικά κλιμάκια ο ρόλος του απότακτου αστυνομικού Θ. Μούγιου. Ο υπουργός που τον έδιωξε και το «σύστημα που τον µμάζεψε».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φοιτητικές εστίες – Οι φοιτητές μένουν, η εγκατάλειψη φεύγει

Είσοδος µόνο µε ατομική κάρτα, αναγνωστήρια µε βιβλιοθήκες, γυμναστήριο µε καινούργια όργανα: Πώς άλλαξε η εικόνα στις φοιτητικές εστίες του ΕΚΠΑ.

Wall Street Journal

Σηµεία των καιρών – Γιατί σήμερα μιλάμε λιγότερο

Πότε ήταν η τελευταία φορά που πιάσατε κουβέντα; Σχεδόν κατά 30% έχει μειωθεί ο χρόνος της ομιλίας, σύμφωνα µε πανεπιστημιακή μελέτη, και υπάρχει αιτία γι’ αυτό.

Ακόμη, αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ συναρπαστικές προσφορές

«Classic Rock: Woodstock», το περιοδικό HELLO! Fashion & ΒΗΜΑgazino

Την Κυριακή 3 Μαΐου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Την έκδοση «Classic Rock: Woodstock», το περιοδικό HELLO! Fashion και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Classic Rock- Woodstock

Το καλοκαίρι του 1969 ήταν μια ασυνήθιστη εποχή στην αμερικανική ιστορία, ένα σημείο καμπής όπου ο χρόνος φαινόταν να συστέλλεται και να διαστέλλεται ταυτόχρονα, χωρώντας μέσα σε λίγες εβδομάδες κάποια από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αλλά και κάποιους από τους χειρότερους εφιάλτες του δυτικού πολιτισμού. Το Γούντστοκ, επομένως, δεν ήταν απλώς μια διασκέδαση, ήταν μια προσωρινή απελευθέρωση από τον φόβο του θανάτου που καραδοκούσε σε έναν φάκελο στρατολογίας.

Ο νέος τόμος της σειράς Classic Rock επιχειρεί μια ουσιαστική κατάδυση στο θρυλικό τριήμερο του ’69, που διοργανώθηκε σε μόλις 3 εβδομάδες και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς.

Διαβάστε για το απίστευτο line up και την ενέργεια της «αντικουλτούρας» των χίπις της εποχής.

HELLO! Fashion

Έμπνευση, λάμψη και οι απαραίτητες δόσεις πολυτέλειας σε μία έκδοση. Ανακαλύψετε τα top trends που κυριαρχούν στις διεθνείς πασαρέλες, από το street style του Παρισιού μέχρι τα πιο avant-garde looks.

Η Κάτια Ζυγούλη, μια διαχρονικά όμορφη Ελληνίδα, μιλά για την νέα εποχή της μόδας. διαθέτει λιτότητα, κομψότητα και ένα simplicity που της χαρίζουν πολυτέλεια στο χώρο της μόδας – και όχι μόνο. Οι πασαρέλες, το εξωτερικό οι μεγάλοι οίκοι, οι φωτογραφίσεις και η διεθνής αναγνώριση είναι καταγεγραμμένα στο βιογραφικό της, όμως τα πραγματικά της παράσημα είναι η οικογένεια και τα παιδιά της, που λατρεύει να βλέπει να μεγαλώνουν.

Beauty Alert: Όλα τα νέα προϊόντα, τα μυστικά των experts και οι τεχνικές μακιγιάζ που θα ανανεώσουν την εμφάνισή σας για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Στο επίκεντρο η επιδερμίδα. Το ζητούμενο δεν είναι η πλήρης κάλυψη, αλλά η υγιής, φυσική όψη. Ελαφριές βάσεις, διακριτικά highlighters και μια νέα, πιο μαλακή εκδοχή του contour επαναπροσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά χωρίς να αλλοιώνουν την αυθεντικότητα του προσώπου.

The Top List: Η απόλυτη λίστα με τα πρόσωπα, τα brands και τα αξεσουάρ που συζητιούνται αυτήν τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Από statement τσάντες μέχρι κοσμήματα με σύγχρονο χαρακτήρα, αυτά είναι τα στοιχεία που πρωταγωνιστούν στα social media, στα περιοδικά και στις ντουλάπες των fashion insiders.

Οι πιο διάσημοι οίκοι προτείνουν έξτρα λαμπερά καλοκαιρινά looks. Υποδέχονται το καλοκαίρι με λάμψη, χρώμα και αέρινες υφές. Είτε πρόκειται για εμφανίσεις από το πρωί έως το βράδυ, οι προτάσεις τους υπόσχονται ένα καλοκαίρι γεμάτο φως, αυτοπεποίθηση και στιλιστική τόλμη.

ΒΗΜΑGAZINO

Ένα υπέροχο ταξίδι από την Riviera Maya, μία από τις κορυφαίες στον πλανήτη, μέχρι την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Θαυμάζουμε την υψηλή αρχιτεκτονική, την πολυτέλεια και μένουμε με την υπέροχη αίσθηση του μπλε σκηνικού. Περιπλανιόμαστε στο νότιο βραχίονα της πόλης των Αθηνών , που κινείται σε ρυθμούς θεαματικής ανάπλασης: εντυπωσιακά κτίρια, αρχιτεκτονικά γραφεία με ταλαντούχους Έλληνες αλλά και παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονες όπως οι Φόστερ, Κούμα και άλλοι.

<br />

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «CLASSIC ROCK: WOODSTOCK»: €1,35 )