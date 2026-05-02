Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, παραμένει το 4χρονο αγοράκι που δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο στην αυλή του σπιτιού του, ο οποίος αρχικώς ανήκε σε άλλο μέλος της οικογένειας που έχει φύγει από τη ζωή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το παιδάκι – που έχει διαφύγει τον κίνδυνο – κρατούσε φαγητό και παράλληλα έπαιζε με τον σκύλο στην αυλή. Ωστόσο, η φύση του ζώου που είναι διασταύρωση πιτ μπουλ και ντόγκο αρτζεντίνο, το ώθησε ενδεχομένως να αντιδράσει επιθετικά, χωρίς να προλάβει να επέμβει ο συγγενής του παιδιού που ήταν παρών.

Όπως ανέφερε στον ANT1 ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, «το σκυλί αυτό είχε έρθει στην οικογένεια από τον αδερφό του μπαμπά γιατί έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή και το φιλοξενούσαν στο δικό τους σπίτι». Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το ζώο επιτέθηκε, δαγκώνοντάς το στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στην πλάτη.

Οι τραυματισμοί που προκάλεσαν τα δαγκώματα ήταν εκτεταμένοι και πολύ σοβαροί, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μεταλόσωμο σκυλί με πίεση σαγονιού που υπολογίζεται στα 240 κιλά. Ως εκ τούτου, οι χειρουργοί του νοσοκομείου έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επιμεληθούν τα τραύματά του και να σταθεροποιήσουν την κλινική του εικόνα.

Για την τύχη του σκύλου, θα αποφασίσει πενταμελής επιτροπή του Δήμου Πλατανιά για τα αδέσποτα, με το ενδεχόμενο ευθανασίας να παραμένει ανοιχτό. Όπως λέει ο κ. Μαλανδράκης, η επιτροπή αυτή διαθέτει εκπαιδευτή σκύλων, επιλαμβάνεται, δίνει το πόρισμά της και ανάλογα ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται.

Κρήτη: Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων, «από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων».

«Το τηλεφωνικό κέντρο, τα πληρώματα των ασθενοφόρων, η Κινητή Μονάδα με τον γιατρό του ΕΚΑΒ ενήργησαν με ταχύτητα, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. Η αρχική διαχείριση του περιστατικού στο πεδίο από το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε πρώτο, πραγματοποιήθηκε με επάρκεια, με στόχο τη σταθεροποίηση του ασθενούς και την ασφαλή διακομιδή του.

»Η συνεργασία μεταξύ των πληρωμάτων και η άμεση ανταπόκριση της Κινητής Μονάδας με τον γιατρό μας συνέβαλαν καθοριστικά στη γρήγορη εξέλιξη της επιχείρησης. Άμεση ήταν και η κινητοποίηση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα κατά την άφιξη του ασθενοφόρου.

»Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πορεία της υγείας του παιδιού κρίνεται ενθαρρυντική. Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων συγχαίρει όλους τους επαγγελματίες υγείας που συνέβαλαν στη διαχείριση του περιστατικού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα και το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών».