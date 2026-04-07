Πειραιάς: Πάνω από 4 ώρες κράτησε το χειρουργείο του 2χρονου παιδιού που δέχτηκε επίθεση από σκύλο
Tο κοριτσάκι φέρει πολύ βαθιά τραύματα στο πρόσωπο ειδικά στα μάγουλα
Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται κοριτσάκι δύο ετών, με σοβαρά τραύματα από δαγκωματιές σκύλου στο πρόσωπο και στο κεφάλι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα με τη συνοδεία της Αστυνομίας στο νοσοκομείο με πολύ βαθιά τραύματα στο πρόσωπο έπειτα από την επίθεση του σκύλου -που κατά δήλωση των γονέων- ήταν της οικογενείας.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, το κοριτσάκι φέρει πολύ βαθιά τραύματα στο πρόσωπο ειδικά στα μάγουλα. Όπως αναφέρει κινδύνεψε η ζωή του παιδιού και το προσωπικό του νοσοκομείου έκανε τιτάνια προσπάθεια για να το σώσουν.
Αρχικά εισήχθη στη νευροχειρουργική κλινική και αμέσως μπήκε χειρουργείο στο οποίο συμμετείχαν νευροχειρουργοί και πλαστικοί χειρουργοί. Το χειρουργείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο καθώς κράτησε πάνω από 4 ώρες.
Μετά το τέλος του χειρουργείου, η κατάσταση του παιδιού ήταν σοβαρή καθώς διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ. Το ευχάριστο είναι όμως πως σήμερα παρουσιάζει ραγδαία βελτίωση η υγεία του κοριτσιού και αναμένεται να γυρίσει στη νευροχειρουργική κλινική.
