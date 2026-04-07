Πειραιάς: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε 2χρονο κοριτσάκι στο κεφάλι
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 2χρονο κοριτσάκι μετά από επίθεση σκύλου.
- Γιατί αυτοκτονούν οι διπλάσιοι άνθρωποι στην Κρήτη – Τι λέει καθηγητής Ψυχιατρικής
- Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια στον Βασίλη Μάγγο - «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
- Επιστρέφει από σήμερα τα διπλώματα οδήγησης ο δήμος Αθηναίων λόγω Πάσχα
- Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Με τραύματα από δάγκωμα σκύλου μεταφέρθηκε χθες στο Νοσοκομείο Παίδων κοριτσάκι δύο ετών.
Το περιστατικό συνέβη τη Μεγάλη Δευτέρα στο σπίτι της οικογένειας στον Πειραιά, όταν το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής της 41χρονης γιαγιάς του, ολλανδικής καταγωγής, και μπήκε σε δωμάτιο που υπήρχε σκυλί.
Με τραύματα στο κεφάλι το κορίτσι που το δάγκωσε σκύλος
Ο σκύλος δάγκωσε το δίχρονο κοριτσάκι τραυματίζοντάς το στο κεφάλι. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» για νοσηλεία.
Η γιαγιά του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
- Η «Αποστολή» φωτίζει τη δύναμη της ευκαιρίας μέσα από την ιστορία του 17χρονου Θωμά
- ΒΗΜΑ: Κυκλοφορεί το Μ. Σάββατο μαζί με τη νέα σειρά του Αρκά
- Πειραιάς: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε 2χρονο κοριτσάκι στο κεφάλι
- Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
- Πρωταθλητές NCAA οι Μίσιγκαν Γούλβερινς (vids)
- Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν άλλους για να αδειάζουν λογαριασμούς – Τους «έκαψε» η παρατηρητικότητα ενός υπαλλήλου
- Ξεκίνησε η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στους νησιώτες
- Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
