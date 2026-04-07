Με τραύματα από δάγκωμα σκύλου μεταφέρθηκε χθες στο Νοσοκομείο Παίδων κοριτσάκι δύο ετών.

Το περιστατικό συνέβη τη Μεγάλη Δευτέρα στο σπίτι της οικογένειας στον Πειραιά, όταν το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής της 41χρονης γιαγιάς του, ολλανδικής καταγωγής, και μπήκε σε δωμάτιο που υπήρχε σκυλί.

Ο σκύλος δάγκωσε το δίχρονο κοριτσάκι τραυματίζοντάς το στο κεφάλι. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» για νοσηλεία.

Η γιαγιά του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.