Μεξικό: Άγρια επίθεση σκύλου σε 7χρονη – Έκανε 68 ράμματα στο κεφάλι
Η 7χρονη έπαιζε με τον ηλικίας 5 ετών σκύλο ράτσας Μαλινούα, όταν ξαφνικά το τετράποδο της επιτέθηκε.
Άγρια επίθεση από τον σκύλο που ζούσε στο σπίτι της δέχθηκε μια 7χρονη στο Μεξικό, η οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να της γίνουν 68 ράμματα στο κεφάλι προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά της.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το κορίτσι έπαιζε με τον ηλικίας 5 ετών σκύλο ράτσας Μαλινούα, όταν ξαφνικά το τετράποδο επιτέθηκε στην 7χρονη, την άρπαξε από το κεφάλι και την κούναγε δεξιά-αριστερά για αρκετά δευτερόλεπτα.
Τον σκύλο απομάκρυνε η μητέρα του κοριτσιού, η οποία μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο στο οποίο υποβλήθηκε σε 6ωρη χειρουργική επέμβαση.
Perro ataca a una niña de 7 años en #Frontera, #Coahuila. Recibió 68 puntadas en la cabeza tras ser agredida.#NoticiasImagen #YoTeVeo #ImagenNoticias con @MendivilCrystal @imagen_crystal pic.twitter.com/Btu6W28BGH
— Imagen Televisión (@ImagenTVMex) March 3, 2026
Σύμφωνα με τη μητέρα της 7χρονης, ο σκύλος ζούσε μαζί με την οικογένεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κατά τη μαρτυρία της, το σκυλί είχε δηλητηριαστεί πριν από μερικούς μήνες, ένα περιστατικό που εξετάζεται αν του προκάλεσε νευρολογικές βλάβες.
Λόγω του περιστατικού, οι ειδικοί συνέστησαν να κρατηθεί το ζώο υπό παρακολούθηση για περίπου 10 έως 15 ημέρες πριν αποφασιστεί η τύχη του χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο ευθανασίας.
