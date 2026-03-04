newspaper
Μεξικό: Άγρια επίθεση σκύλου σε 7χρονη – Έκανε 68 ράμματα στο κεφάλι
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 08:21

Μεξικό: Άγρια επίθεση σκύλου σε 7χρονη – Έκανε 68 ράμματα στο κεφάλι

Η 7χρονη έπαιζε με τον ηλικίας 5 ετών σκύλο ράτσας Μαλινούα, όταν ξαφνικά το τετράποδο της επιτέθηκε.

ΡεπορτάζΣύνταξη
A
A
Spotlight

Άγρια επίθεση από τον σκύλο που ζούσε στο σπίτι της δέχθηκε μια 7χρονη στο Μεξικό, η οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να της γίνουν 68 ράμματα στο κεφάλι προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το κορίτσι έπαιζε με τον ηλικίας 5 ετών σκύλο ράτσας Μαλινούα, όταν ξαφνικά το τετράποδο επιτέθηκε στην 7χρονη, την άρπαξε από το κεφάλι και την κούναγε δεξιά-αριστερά για αρκετά δευτερόλεπτα.

Τον σκύλο απομάκρυνε η μητέρα του κοριτσιού, η οποία μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο στο οποίο υποβλήθηκε σε 6ωρη χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τη μητέρα της 7χρονης, ο σκύλος ζούσε μαζί με την οικογένεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατά τη μαρτυρία της, το σκυλί είχε δηλητηριαστεί πριν από μερικούς μήνες, ένα περιστατικό που εξετάζεται αν του προκάλεσε νευρολογικές βλάβες.

Λόγω του περιστατικού, οι ειδικοί συνέστησαν να κρατηθεί το ζώο υπό παρακολούθηση για περίπου 10 έως 15 ημέρες πριν αποφασιστεί η τύχη του χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο ευθανασίας.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

Κόσμος
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό

inWellness
inTown
Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ
Κόσμος 04.03.26

Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί

Σύνταξη
Λίβανος: Πολλοί νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Διαταγή απομάκρυνσης κατοίκων σε 16 χωριά
Και σε ξενοδοχείο 04.03.26 Upd: 05:40

Πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενώ εξαπέλυσε φονικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις νότια της Βηρυτού.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου απευθύνει ο Μαρκ Κάρνι
Καναδάς 04.03.26

Την τήρηση του διεθνούς δικαίου από «όλα τα μέρη» ζητά ο Μαρκ Κάρνι

Εκκληση προς «όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», απευθύνει από την Αυστραλία ο Μαρκ Κάρνι.

Σύνταξη
Ιράν: Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το εάν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το διεθνές δίκαιο

Δεν είναι βέβαιος ο Μερτς ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που αποφάσισαν να ισοπεδώσουν από κοινού το Ιράν, με βάση τις περιγραφές του γερμανού καγκελάριου.

Σύνταξη
Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική
Χωρίς στρατηγική 04.03.26

Ανησυχεί ο Μερτς για την επόμενη μέρα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» του Ιράν, επισημαίνει ο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «επόμενη μέρα».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»
Πλοία στη Μεσόγειο 03.03.26

Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό απέδωσε ευθύνες στο Ιράν για τις εξελίξεις. Ωστόσο, χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες ΗΠΑ-Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να μην κλιμακώσει με τον Λίβανο.

Σύνταξη
«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας
Σφοδρές αντιδράσεις 03.03.26

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας

Η Ισπανία «δεν δέχεται εκβιασμούς ή υποδείξεις», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και η Κομισιόν κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να σεβαστεί τις συμφωνίες με την ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματίας Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ – Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί
Μπάσκετ 04.03.26

Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ - Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί

Η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί έδώ και τόσο καιρό βελτιώνεται αισθητά μέρα με τη μέρα. Πότε είναι πιθανό ο Γάλλος σέντερ να μπορέσει να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Παχυσαρκία ως νόσος 04.03.26

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ
Ουρλιαχτά 04.03.26

Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της original ταινίας, το Scream επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες με το 7ο μέρος του franchise, με το «άνοιγμά» του να ξεπερνάει τα 97 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Σύνταξη
Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;
Οικονομία 04.03.26

Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;

Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ με σχεδόν μηδενική κοινωνική κατοικία. Η ανέργερση 1500 κοινωνικών διαμερισμάτων ως το 2027 δεν πρόκειται να μας ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λίβανος: Πολλοί νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Διαταγή απομάκρυνσης κατοίκων σε 16 χωριά
Και σε ξενοδοχείο 04.03.26 Upd: 05:40

Πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενώ εξαπέλυσε φονικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις νότια της Βηρυτού.

Σύνταξη
