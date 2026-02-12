Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στον Αλμυρό, όταν ένας ανήλικος μαθητής Λυκείου βρέθηκε στο έδαφος, δεχόμενος επίθεση από αδέσποτο σκύλο σε κεντρικό σημείο του Αλμυρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, ο μαθητής κινούνταν πεζός σε σημείο της πόλης, χωρίς να υπάρχει καμία πρόκληση, όταν ξαφνικά δέχθηκε την επίθεση. Ο σκύλος φέρεται να όρμησε πάνω του με μανία, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο ανήλικος βρέθηκε αβοήθητος, προσπαθώντας να καλύψει το πρόσωπό του, ενώ καλούσε σε βοήθεια. Οι κραυγές του αναστάτωσαν τη γειτονιά, με περαστικούς και κατοίκους να σπεύδουν έντρομοι στο σημείο για να απομακρύνουν το ζώο.

Σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν ανήλικο μαθητή Λυκείου σημειώθηκε στον Αλμυρό στον Βόλο, όταν αδέσποτος σκύλος του επιτέθηκε ενώ περπατούσε στον δρόμο

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν σοκαριστικές. Το παιδί αιμορραγούσε από το πρόσωπο, έχοντας δεχθεί δαγκωματιές στα χείλη και στην περιοχή του ενός ματιού. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.

Βόλος: Σταθερή η κατάσταση της υγείας του μαθητή

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας, βλέποντας την έκταση των τραυμάτων, προχώρησαν στις πρώτες απαραίτητες ενέργειες, ωστόσο έκριναν πως η κατάσταση απαιτούσε εξειδικευμένη νοσοκομειακή αντιμετώπιση. Έτσι, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείου του Βόλου. Όπως αναφέρουν πηγές, το ιατρικό προσωπικό «πάγωσε» αντικρίζοντας τις κακώσεις στο πρόσωπο του παιδιού, το οποίο οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο, για να γίνει αποκατάσταση των τραυμάτων και να τοποθετηθούν ράμματα στα σημεία των δαγκωμάτων. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενο για παρακολούθηση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στον Αλμυρό, με κατοίκους να καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Κάνουν λόγο για αγέλες που κινούνται σε κεντρικά σημεία της πόλης, ακόμη και κοντά σε σχολικές μονάδες.

Σημειώνεται πως έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα των αδεσπότων, καθώς κατά καιρούς έχουν υποβληθεί μηνύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών.

Το συγκεκριμένο συμβάν δεν είναι το πρώτο. Τον Ιανουάριο, σε κεντρικό δρόμο του Αλμυρού, ηλικιωμένος άνδρας είχε δεχθεί επίθεση από αδέσποτο σκύλο, ο οποίος τον δάγκωσε στο πόδι.

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να αποφύγει τα χειρότερα χάρη στην ψυχραιμία του. Κρατώντας μια ομπρέλα, την χρησιμοποίησε για να κρατήσει σε απόσταση το ζώο και να αποτρέψει νέα επίθεση. Ευτυχώς τα τραύματά του δεν αποδείχθηκαν σοβαρά. Αμέσως μετά το περιστατικό, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε κοντινό φαρμακείο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού. Εκεί οι γιατροί του χορήγησαν αντιτετανικό ορό και προληπτική αντιβιοτική αγωγή, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις δαγκώματος, που δεν προκαλεί σοβαρό τραύμα.