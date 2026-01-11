newspaper
11.01.2026 | 12:01
Τριήμερο κύμα ψύχους σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα χιονίσει
Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Ελλάδα 11 Ιανουαρίου 2026 | 18:42

Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Μετά το πόρισμα των κτηνίατρων του ΔΙΚΕΠΑΖ η αρμόδια επιτροπή του δήμου Ζακύνθου θα αποφασίσει για το ενδεχόμενο της ευθανασίας ή όχι του σκύλου

Σύνταξη
Στον Δήμο Ζακύνθου παραδόθηκε το πόρισμα των κτηνίατρων του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) για το πίτμπουλ που επιτέθηκε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι στην περιοχή του Αγίου Λέοντα στις αρχές του Δεκέμβρη.

Πλέον με βάση το πόρισμα αυτό ο δήμος Ζακύνθου θα συγκαλέσει την πενταμελή επιτροπή που προβλέπει ο νόμος, για να αποφασίσει για το ενδεχόμενο της ευθανασίας ή όχι του σκύλου.

Το άγνωστο παρελθόν του σκύλου

Στο πόρισμα που βλέπει το φως της δημοσιότητας οι κτηνίατροι που εξέτασαν τον σκύλο επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι «μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου σκύλου, ήταν το παντελώς άγνωστο ιστορικό του. Δεν γνωρίζουμε τους γεννήτορες του και το προφίλ τους, ούτε τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του πριν τον αναλάβει η οικογένεια του θύματος, ούτε τα προηγούμενα βιώματα του και τις συνθήκες ζωής του ή το συμπεριφορολογικό προφίλ του, πριν το ζώο βρεθεί αδέσποτο στο νησί.

Αυτό δεν μας επιτρέπει να έχουμε εικόνα για τις συνθήκες κοινωνικοποίησής του, στις ευαίσθητες περιόδους της ηλικίας του, από 3 έως 12 εβδομάδων κουτάβι ή την περίοδο της εφηβείας του από 6 έως 18 μηνών».

Δυνητικά επικίνδυνος

Στο τελικό συμπέρασμα του πορίσματος αναφέρονται τα εξής: «Υπό το πρίσμα όλων αυτών των διαπιστώσεων, της σημερινής εικόνας του και της δυσκολίας ανίχνευσης του παρελθόντος του σκύλου, ως κτηνίατροι τον αντιμετωπίζουμε ως επισφαλή, απρόβλεπτο και δυνητικά επικίνδυνο, χωρίς να μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια όσων έρχονται σε στενή επαφή μαζί του».

Επίσης έγινε γνωστή και η έκθεση του πραγματογνώμονα για το πίτμπουλ που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων

Το συμπέρασμα του πραγματογνώμονα

Στην συνολική εκτίμηση για τον σκύλο, ο κ. Θοδωρής Τριάντης αναφέρει τα εξής:

Με βάση το ιστορικό, τις συνθήκες διαβίωσης και τα τεστ αξιολόγησης ο σκύλος παρουσιάζει ήπια αγχώδη-φοβική ιδιοσυγκρασία, αποτέλεσμα ανεπαρκούς κοινωνικοποίησης και ελλιπούς βασικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με παρατεταμένο περιβαλλοντικό στρες λόγω ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης. Σε ελεγχόμενο περιβάλλον δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις επιθετικής συμπεριφοράς προς ανθρώπους ή άλλα ζώα. Παρουσιάζει παρ’ όλα αυτά αυξημένη αντιδραστικότητα σε αιφνίδια ερεθίσματα και ταχεία κίνηση, γεγονός που συνάδει με αγχώδη-φοβικό προφίλ και ενεργοποίηση έμφυτων συμπεριφορικών μηχανισμών . Ωστόσο, το ιστορικό και το περιστατικό του θανάτου του παιδιού υποδηλώνουν πιθανή απρόβλεπτη αντίδραση υπό συνθήκες έντονης πίεσης ή φόβου.

https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/FotoJet-9-3-1200×800.jpg

Το πόρισμα των κτηνίατρων του ΔΙΚΕΠΑΖ

«Προς: τον Πρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ κ. Γρηγόρη Γουρδομιχάλη

Έκθεση πενταμελούς επιτροπής κτηνιάτρων του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, για τον σκύλο της Ζακύνθου

Κύριε Πρόεδρε,

Από την 9/12/2025 που ο σκύλος έφτασε στις εγκαταστάσεις μας, η πενταμελής επιτροπή κτηνιάτρων του ΔΙΚΕΠΑΖ τον παρακολουθεί τόσο με καθημερινές επισκέψεις και αλληλεπιδράσεις μαζί του, όσο και μέσω κάμερας που εποπτεύει συνεχώς τον κλωβό φιλοξενίας του.

Α. Ως προς την γενική εικόνα του, πρόκειται για ενήλικο σκύλο μέσης προς μεγάλης ηλικίας, ακέραιο (μη στειρωμένο) ο οποίος κατά την προσκόμιση του είχε φυσιολογική κλινική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε κατά την εξέταση του. Με την προσκόμιση του διενεργήθηκαν επιπλέον εργαστηριακές εξετάσεις (γενική εξέταση αίματος, βιοχημικές εξετάσεις, τίτλοι λεϊσμανίωσης και ερλιχίωσης), οι οποίες είναι καθ’ όλα φυσιολογικές.

Τις ημέρες που ακολούθησαν η κλινική του εικόνα παρέμενε φυσιολογική, με κανονική όρεξη και αύξηση του σωματικού του βάρους (από 28,5 kg σε 31.5 kg).

Στις 22/12/2025 εκδήλωσε επεισόδιο αιματουρίας και έλαβε χώρα υπερηχολογική εξέταση και λήψη δείγματος ούρων όπου διαπιστώθηκε ψαμμίαση. Χορηγήθηκε άμεσα αντιβιοτική αγωγή με υποχώρηση των συμπτωμάτων, ενώ η όρεξη και η διάθεση του παραμένουν αμετάβλητες (φυσιολογικές).

Τόσο η κατάσταση της υγείας του όταν τον παραλάβαμε, όσο και η εξέλιξή της σε συνδυασμό με την εμφάνιση, την θρεπτική κατάσταση και την κλινική εικόνα του ζώου, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε ενεργητική κακοποίησή του στο πρόσφατο παρελθόν.

Β. Σε όλο το διάστημα που παρακολουθούμε τον σκύλο, αυτός επέδειξε ανοχή στις αλλεπάλληλες εξετάσεις και αναγκαστικές ψηλαφήσεις από το ιατρικό προσωπικό, με εξαίρεση φορές που γρύλισε όταν η πίεση έγινε μεγαλύτερη ψηλάφηση/επίκρουση της κοιλίας).

Συγκρατημένα επιφυλακτικός είναι με τους φροντιστές του, κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας στο ΔΙΚΕΠΑΖ, χωρίς διαχυτικότητα ή επιδείξεις «φιλικότητας» με τον φροντιστή που έχει αναλάβει αποκλειστικά τη σίτιση του, αλλά και χωρίς εκδηλώσεις επιθετικότητας απέναντι του.

Με εργαζόμενους που δεν γνωρίζει ή συναντάει για πρώτη φορά υιοθετεί μία απόμακρη κι επιφυλακτική στάση που χαρακτηρίζεται από σχετικό πάγωμα του σώματος, αποφυγή του βλέμματος, και απομάκρυνση στο βάθος του κλωβού.

Υπήρξαν εν τούτοις και περιπτώσεις που ο σκύλος ανταποκρίθηκε και προσέγγισε με λιγότερο δύσπιστη και περισσότερο ερευνητική διάθεση εργαζομένους που προσέγγισαν με χαμηλωμένη και καθησυχαστική στάση σώματος τον κλωβό του, όπως και άλλες που το ζώο γάβγισε και γρύλισε προειδοποιητικά σε εργαζομένους που δεν είχαν προηγούμενη επαφή μαζί του.

Κατά τους χειρισμούς που του γίνονται από τους φροντιστές – συνοδούς του, από και προς το κτηνιατρείο, ο σκύλος παρουσιάζει δύο «εικόνες»:

Ήρεμος, με ενδείξεις φοβικότητας, χωρίς πείσματα και αρνήσεις από τη μία,
Άμεση εκδήλωση επιθετικότητας από την άλλη, όταν η πίεση γίνεται μεγαλύτερη, ή όταν υπάρχουν απότομες κινήσεις μπροστά του.
Γ. Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου σκύλου, ήταν το παντελώς άγνωστο ιστορικό του. Δεν γνωρίζουμε τους γεννήτορες του και το προφίλ τους, ούτε τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του πριν τον αναλάβει η οικογένεια του θύματος, ούτε τα προηγούμενα βιώματα του και τις συνθήκες ζωής του ή το συμπεριφορολογικό προφίλ του, πριν το ζώο βρεθεί αδέσποτο στο νησί.

Αυτό δεν μας επιτρέπει να έχουμε εικόνα για τις συνθήκες κοινωνικοποίησής του, στις ευαίσθητες περιόδους της ηλικίας του, από 3 έως 12 εβδομάδων κουτάβι ή την περίοδο της εφηβείας του από 6 έως 18 μηνών.

Αυτές οι περίοδοι είναι οι σημαντικότερες φάσεις στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός σκύλου, καθώς «χτίζονται» και στη συνέχεια «παγιώνονται» προτερήματα και ελαττώματα, ανάμεσά τους η φοβικότητα, η επιθετικότητα από άμυνα, η κυριαρχικότητα, η δυσπιστία, οι απρόβλεπτες αντιδράσεις κλπ.

Δ. Το ερωτηματολόγιο που αποστείλαμε προς συμπλήρωση και απαντήθηκε από την οικογένεια, ουδόλως βοήθησε να καταλάβουμε το «παρελθόν» του ζώου, ή τις αιτίες του τραγικού συμβάντος.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που λάβαμε, ο υπό εξέταση σκύλος και όσο βρισκόταν υπό τη κατοχή της οικογένειας:

Δεν βρισκόταν σε μόνιμη αλυσόδεση
Έβγαινε καθημερινά βόλτες, είτε με λουρί είτε ελεύθερος
Ήταν φιλικός με τα μέλη της οικογένειας, τους άλλους ανθρώπους και τα άλλα ζώα, ακόμα και όταν έτρωγε
Δεν είχε δαγκώσει ή γρυλίσει ποτέ ξανά
Έπαιζε με τα παιδιά της οικογένειας.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις, το μόνο πρόβλημα που διαπίστωσε η οικογένεια ήταν η «φοβικότητα» του ζώου σε κρότους, κάτι που ωστόσο δεν διαπιστώθηκε στο ΔΙΚΕΠΑΖ παρά τα επανειλημμένα τεστ στα οποία υποβάλαμε τον σκύλο.

Ε. Σύμφωνα με την εμπειρία μας η επιθετικότητα ενός σκύλου μπορεί να έχει διαφορετικές γενετικές και νευρολογικές ρίζες και να εκδηλώνεται ως:

Αμυντική (αντίδραση σε απειλή η εισβολή στον χώρο του)
Κυριαρχική (έλεγχος ιεραρχίας ή προστασία πόρων)
Θηρευτική/κυνηγετική (ενεργοποίηση από κίνηση, ξεφωνητά, παιχνίδι)
Φοβική (αντίδραση από ανασφάλεια ή κακή κοινωνικοποίηση)
Προστατευτική – ιδιοκτησιακή (υπεράσπιση ανθρώπων, τροφής ή αντικειμένων).
Δεν μπορούμε να αποφανθούμε τι μπορεί να οδήγησε στην θανατηφόρα επίθεση του σκύλου προς το ανήλικο, με βάση τα παρατιθέμενα και ιστορούμενα για το συμβάν.

Πάντως η επιθετική συμπεριφορά δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι θα επαναληφθεί, σε κάθε περίπτωση. Ιδίως σε περιβάλλοντα με ανεπαρκή καθοδήγηση, έλλειψη εμπειρίας, αδυναμία αναγνώρισης των σημάτων του ζώου και κακή κοινωνικοποίηση.

Ζ. Η φυλή του ζώου, επίσης, οφείλει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση του.

Τα πιτ μπουλ είναι ισχυροί σκύλοι, μαχητικής ιδιοσυγκρασίας, με ισχυρό αίσθημα ελέγχου του χώρου τους, υψηλή κυριαρχικότητα, ενστικτώδη αντίδραση στην απειλή, και ισχυρό θηρευτικό ένστικτο που μπορεί να πυροδοτηθεί ακόμα και από το μέγεθος, τις κινήσεις και τους ήχους ενός μικρού παιδιού.
Είναι ιδιαίτερα ενεργητικά ζώα έχουν δύναμη και ταχύτητα αντίδρασης στα ερεθίσματα.
Όταν υπάρξει αποτυχία ελέγχου ή κοινωνικοποίησης, η βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας σκύλος αυτής της φυλής, είναι δραματικά μεγαλύτερη λόγω της δύναμης και της ανατομίας τους.
Το πιτ μπουλ μπορεί να γίνει σταθερός, κοινωνικός και ασφαλής σκύλος συντροφιάς με σωστή ανατροφή και έγκαιρη κοινωνικοποίηση, αλλά δεν προκύπτει τι συνέβη με τον συγκεκριμένο σκύλο στα πρώτα του χρόνια.

Ε. Σε θανατηφόρες επιθέσεις, βιβλιογραφικά κι εμπειρικά, συνήθως συνυπάρχουν:

πολύ χαμηλό κατώφλι αναστολής δαγκώματος
έλλειψη κοινωνικής αναστολής προς ανθρώπους
πιθανή νευρολογική δυσλειτουργία
βαθιά παγιωμένα μοτίβα αντίδρασης
Η εκπαίδευση είναι πιθανόν να ελέγξει, να μετριάσει και να κατευθύνει τις φυσικές τάσεις του σκύλου, δεν μπορεί, ωστόσο, να αλλάξει ριζικά το προφίλ του ζώου, δηλαδή, το πώς αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα, πόσο έντονα αντιδρά, ή ποιο είναι το κατώφλι ανοχής του στο στρες.

Η εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά, όχι να την αλλάξει εκ θεμελίων.

Όταν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής και το παρελθόν του σκύλου είναι άγνωστο, δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος να εκτιμηθεί ή να αποκλειστεί ότι κάτι ανάλογο «δεν θα ξανασυμβεί».

Κύριε Πρόεδρε,

υπό το πρίσμα όλων αυτών των διαπιστώσεων, της σημερινής εικόνας του και της δυσκολίας ανίχνευσης του παρελθόντος του σκύλου, ως κτηνίατροι τον αντιμετωπίζουμε ως επισφαλή, απρόβλεπτο και δυνητικά επικίνδυνο, χωρίς να μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια όσων έρχονται σε στενή επαφή μαζί του.

Με εκτίμηση

Οι κτηνίατροι του ΔΙΚΕΠΑΖ

Καμπούρης Θεόδωρος

Κορώνης Σαράντης

Κωνσταντίνος Θεοδώρου

Χριστίνα Παϊζη

Αγγελική Σωτήρχου»

Η έκθεση του πραγματογνώμονα για το πίτμπουλ

Επίσης έγινε γνωστή και η έκθεση του πραγματογνώμονα για το πίτμπουλ που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων και αναφέρεται στο ecopress.gr.

Εκεί αναφέρονται τα εξής: “«Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν πρόσκλησης από το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, με σκοπό την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του αρσενικού σκύλου φυλής Pit Bull, με κωδικό «Ζάκυνθος 01», αριθμό μικροτσίπ 900263003163302 και εκτιμώμενη ηλικία περίπου έξι (6)ετών.

Ιστορικό βάσει των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από τους ιδιοκτήτες:

Ο σκύλος ήταν υιοθετημένος. Ζούσε σε αυλή ελεύθερος ή δεμένος σε μία αλυσίδα μεγαλύτερη από 4μ και έβγαινε βόλτες με λουρί. Δεν είχε ιστορικό επιθετικότητας ήταν φιλικός με ανθρώπους τα μέλη της οικογένειας ζούσε ομαλά με δύο μεγαλύτερα παιδιά της ίδιας οικογένειας. Βρέθηκε υποσιτισμένος και δεν θυμούνται από πότε τον υιοθετήσαν όταν τον βρήκαν στον δρόμο, δεν είχε μικροτσίπ. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

Περιγραφή Περιστατικού:

Ο σκύλος ενεπλάκη την 6/12/2025 σε περιστατικό στη Ζάκυνθο κατά το οποίο επήλθε ο θάνατος ανηλίκου μέλους της οικογένειας δύο ετών , κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κρανιο-εγκεφαλική, κρανιο-προσωπική/ αυχενική κακώσεις προκληθείσες δια νύσσοντος και θλώντος οργάνου(δήγμα ζώου).

Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς πραγματοποιήθηκε σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε διάστημα είκοσι ημερών, αφότου δόθηκε στο ζώο ο απαιτούμενος χρόνος για να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις νέες συνθήκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επήλθε πλήρης προσαρμογή. Στην αξιολόγηση συμμετείχε ο συνεργάτης μου εκπαιδευτής σκύλων Λάμπρος Μουτσόπουλος.

Κατά την αξιολόγηση παρατηρήθηκαν τα εξής:

-Αντίδραση σε ανθρώπους: Γενικά επιφυλακτικός. Εμφανίζει μεγαλύτερη συγκρατημένη και διατακτική στάση στη παρουσία πολλών ατόμων, γεγονός που αποδίδεται στη συνολική έλλειψη κοινωνικοποίησης και ίσως στο ότι δεν έχει προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Όταν ο σκύλος εκτεθεί σε προσέγγιση από άνθρωπο με επιφυλακτικές ή έντονες κινήσεις και νιώσει απειλή ή πίεση ,εκδηλώνει στην αρχή αμυντική επιθετικότητα (κίνηση προς τα πίσω , γρύλισμα). Εάν ο άνθρωπος επιμείνει στη προσέγγιση ο σκύλος δαγκώνει ενεργοποιώντας ένα μηχανισμό αυτοπροστασίας Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε παρόμοιες καταστάσεις εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος δύναται να οδηγήσει σε ταχύτερη και εντονότερη αντιδραστικότητα του ζώου, με επακόλουθη εκδήλωση αυξημένης επιθετικότητας, η οποία μπορεί να λαμβάνει τη μορφή θηρευτικής συμπεριφοράς. Οι αντιδράσεις αυτές είναι πολύ πιο ήπιες όταν τον χειρίζεται κάποιος με λουρί και πολύ πιο έντονες όταν είναι μόνος του δεμένος σε ένα χώρο παρόμοιο με αυτόν που ζούσε. Επιπλέον με την πάροδο του χρόνου και καθώς ο σκύλος εξοικειώνεται και θεωρεί τον χώρο του ως “δικό του”, παρατηρείται κλιμάκωση της έντασης των αντιδράσεών του.

-Αντίδραση με φόβο σε αιφνίδιες κινήσεις Ένδειξη φόβου/άγχους, υποδηλώνει πιθανό τραυματικό παρελθόν ή συσχετισμό με απειλητικά ερεθίσματα δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το ιστορικό διαβίωσής του.

-Παρουσιάζει ήπια φυσιολογική αντίδραση σε αντικείμενα και περιβαλλοντικά ερεθίσματα (καρότσια , αέρας, πατίνια) εκτός από τους απροσδόκητους θορύβους όπως οι διερχόμενες μηχανές, γεγονός που αποδίδεται στη γενικότερη έλλειψη επαρκούς κοινωνικοποίησης.

-Αντίδραση σε πυροβολισμούς και σφυρίχτρες ελαφρά φοβισμένος χωρίς διάθεση επιθετικότητας , χωρίς έντονη αντίδραση.

-Αντίδραση σε προσομοιώσεις παιδιών (κούκλες, ήχοι): Ουδέτερος έως αδιάφορος

-Συμπεριφορά απέναντι σε άλλα σκυλιά: Αδιάφορος, χωρίς σημεία επιθετικότητας , αντιδρά στην γρήγορη κίνηση τους.

-Συμπεριφορά απέναντι στη προστασία-κτητικότητα ως προς το φαγητό: Δεν παρουσίασε συμπεριφορά φύλαξης ή επιθετικής προστασίας προς τον χειριστή του όταν έτρωγε.

-Συμπεριφορά προς τον χειριστή του σε αυτό το μικρό διάστημα ήταν επιφυλακτικός και φοβισμένος στην αρχή σε φυσιολογικά πλαίσια ,λίγο πιο συνεργάσιμος στην συνέχεια, σχετικά καλή συμπεριφορά στο λουρί, δεκτικός και σχετικά ήρεμος στις επαφές .

Η κτηνιατρική εξέταση δεν ανέδειξε υποκείμενα παθολογικά αίτια που θα μπορούσαν να δικαιολογούν την επίθεση .

Συνολική Εκτίμηση:

Με βάση το ιστορικό, τις συνθήκες διαβίωσης και τα τεστ αξιολόγησης ο σκύλος παρουσιάζει ήπια αγχώδη-φοβική ιδιοσυγκρασία, αποτέλεσμα ανεπαρκούς κοινωνικοποίησης και ελλιπούς βασικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με παρατεταμένο περιβαλλοντικό στρες λόγω ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης. Σε ελεγχόμενο περιβάλλον δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις επιθετικής συμπεριφοράς προς ανθρώπους ή άλλα ζώα. Παρουσιάζει παρ’ όλα αυτά αυξημένη αντιδραστικότητα σε αιφνίδια ερεθίσματα και ταχεία κίνηση, γεγονός που συνάδει με αγχώδη-φοβικό προφίλ και ενεργοποίηση έμφυτων συμπεριφορικών μηχανισμών . Ωστόσο, το ιστορικό και το περιστατικό του θανάτου του παιδιού υποδηλώνουν πιθανή απρόβλεπτη αντίδραση υπό συνθήκες έντονης πίεσης ή φόβου.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ»

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με το ecopress.gr που αποκάλυψε τα πορίσματα τα επόμενα βήματα για την τύχη του σκύλου είναι τα εξής:

♦ Ο δήμος Ζακύνθου, με βάση  το πόρισμα των ειδικών του ΔΙΚΕΠΑΖ θα συγκαλέσει την πενταμελή επιτροπή του Δήμου που προβλέπει ο νόμος, για να αποφασίσει για το ενδεχόμενο της ευθανασίας ή όχι του σκύλου.

♦ Σε περίπτωση που η πενταμελής επιτροπή του δήμου Ζακύνθου αποφασίσει την ευθανασία του ζώου ή απόφαση αυτή είναι έγκυρη, μόνο αν είναι απόλυτα ομόφωνη. Δηλαδή εάν και τα πέντε μέλη της επιτροπής στην οποία συμμετέχουν και δύο μέλη φιλοζωικών οργανώσεων αποφασίσει ότι η κατάσταση του σκύλου είναι επικίνδυνη και μη αναστρέψιμη. Μόνον  τότε μπορεί να γίνει ευθανασία του πιτ μπουλ.

♦ Σε περίπτωση διαφωνίας στην πενταμελή επιτροπή του δήμου Ζακύνθου, η λήψη απόφασης μεταφέρεται σε νέα τριμελή επιτροπή κτηνιάτρων,  που πρέπει να συγκροτήσει και πάλι ο δήμος Ζακύνθου. Αυτή η  τριμελής επιτροπή κτηνιάτρων πάντα σύμφωνα με το νόμο δεν  είναι απαραίτητο να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση αλλά μπορεί να λάβει απόφαση κατά πλειοψηφία για την τελική τύχη του ζώου.

♦ Στην περίπτωση που ληφθεί  απόφαση ευθανασίας του ζώου από την πενταμελή επιτροπή του δήμου ομόφωνα είτε από την τριμελή επιτροπή του δήμου ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία το ζώο δεν θανατώνεται αμέσως. Ο νόμος προβλέπει μία προθεσμία 30 ημερών, η απόφαση ευθανασίας  θα αναρτηθεί για όλο αυτό το διάστημα στο διαδίκτυο,  δίνοντας την ευκαιρία σε όποιον θέλει να υιοθετήσει το πιτ μπουλ.

