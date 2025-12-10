Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς

Από χθες το πρωί ο σκύλος που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του δίχρονου παιδιού στη Ζάκυνθο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ στο Σχιστό.

Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε έπειτα από επίσημο αίτημα του δημάρχου Ζακύνθου, Γιώργου Στασινόπουλου, το οποίο έκανε δεκτό ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.

Το πίτμπουλ εξετάστηκε ήδη από τους κτηνιάτρους του Κέντρου και θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού.

Η ανακοίνωση

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «αν και ο δήμος Ζακύνθου δεν είναι ένας από τους 24 δήμους – μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ, αναλάβαμε την ευθύνη διαχείρισης του ζώου στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης αλλά και των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντι στη κοινωνία, δεδομένου ότι το ΔΙΚΕΠΑΖ είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για αδέσποτους σκύλους στη χώρα μας, με πολύχρονη εμπειρία, οργάνωση, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την ασφαλή διαχείριση ενός σκύλου, που εμπλέκεται σε θανατηφόρα επίθεση εναντίον ανθρώπου».

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, στόχος είναι η αντικειμενική και υπεύθυνη αξιολόγηση της κατάστασης του ζώου, η διερεύνηση των αιτιών του τραγικού περιστατικού και η λήψη όλων των αποφάσεων για το μέλλον του με πλήρη διαφάνεια και πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία.