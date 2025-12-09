Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Τι λένε εκπαιδευτές σκύλων για το περιστατικό με τον θάνατο του 2χρονου παιδιού

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη μετά τραγωδία στη Ζάκυνθο, όπου ένα δίχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του όταν κατασπαράχθηκε από σκύλο που ανήκε στην οικογένεια και βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της.

Ο σκύλος, ράτσας πίτμπουλ, βρίσκεται σε κτηνίατρο στον Πύργο, όπου ειδική επιτροπή θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί.

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Δεν υπάρχουν κακές ράτσες σκύλων»

«Δεν υπάρχουν «κακές» ράτσες σκυλιών. Αυτό είναι άδικο να το λέμε, αλλά υπάρχουν απρόβλεπτες αντιδράσεις ζώων. Όταν ένα ζώο έχει κακοποιηθεί, όταν πας να το ακουμπήσεις αντανακλαστικά βγάζει ένα ένστικτο επιβίωσης», υπογράμμισε η Ψυχολόγος, Στέλλα Αργυρίου.

Ο Εκπαιδευτής Σκυλιών & Σκυλιών Οδηγών Τυφλών GDMIS, Γιάννης Κονδράρος, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το θέμα.

«Όλοι μας μπορεί να είμαστε απρόβλεπτοι, απλώς πρέπει να διαλέγουμε ένα ζώο που μας ταιριάζει. Ένας σκύλος που έχει επιθετικές τάσεις, προφανώς δεν μπορεί να ζει σε μία οικογένεια. Μην στοχοποιούμε συγκεκριμένες ράτσες. Κάποιες ράτσες έχουν κάποια ένστικτα τα οποία καλώς υπάρχουν, γιατί υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να παίρνουν από σωστή αξιολόγηση όταν παίρνουν ένα σκύλο», τόνισε μεταξύ άλλων.

«Κάποια πράγματα ενδεχομένως να μην έχουν σημασία, πχ το εάν τελικά εμπορευόταν τελικά, τα ζώα. Και αυτό όμως δεν λέει κάτι για το τραγικό γεγονός. Μιλάμε για ένα ζώο κακοποιημένο από μικρό, είναι δύσκολο να μην γλιτώσει την ευθανασία ο σκύλος. Είναι τραγικό το γεγονός γιατί το αδερφάκι του άτυχου παιδιού ότι πήγαινε με ανοιχτά χέρια να χαϊδέψει το σκυλί. Το σκυλί ήταν δεμένο με αλυσίδα. Το παιδί έχει δύο σοβαρές κρανιακές βλάβες και επίσης δάγκωσε το παιδί στον λαιμό. Ο μπαμπάς ανέφερε ότι χτυπούσε το ζώο για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον λαιμό του παιδιού», ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και πλησίασε έναν από τους σκύλους που φιλοξενούνταν στο σπίτι. Το ζώο επιτέθηκε στο αγοράκι, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Ακολούθησαν δραματικές στιγμές, με τον πατέρα να προσπαθεί να σώσει το παιδί από το σκυλί. Στη συνέχεια μετέφερε το αγοράκι στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Παράλληλα, τους επιβλήθηκαν πρόστιμα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς: 300 ευρώ για έλλειψη βιβλιαρίου υγείας και 300 ευρώ για απουσία ηλεκτρονικής σήμανσης.