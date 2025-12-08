Ζάκυνθος: Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ – «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας
Σοκ προκαλεί ο θάνατις του 2χρονου Λίο στη Ζάκυνθο, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από πίτμπουλ που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειάς του.
Συγκλονισμένη παραμένει η Ζάκυνθος από την άγρια επίθεση που δέχτηκε ο 2χρονος Λίο στον Άγιο Λέοντα από το πίτμπουλ που είχε υιοθετήσει η οικογένειά του. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο, να τα καταφέρουν.
Ο σκύλος κρατείται σε καταφύγιο με εισαγγελική εντολή, ενώ πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το αν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει υπό προστασία.
«Για αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω-γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί είναι ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το γιο μου»
Οι γονείς, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ τους βεβαιώθηκαν παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίου υγείας 300 ευρώ και στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης 300 ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι μαρτυρίες γειτόνων και προσώπων που γνώριζαν ότι η οικογένεια φρόντιζε συστηματικά αδέσποτα ζώα.
Συγκλονίζει η κατάθεση του πατέρα
«Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του; Και δεν είναι η αδυναμία του; Αυτά (τα 30 δευτερόλεπτα) ‘’αρχίσανε’’ (ήταν αρκετά) για να μου το πάρουν από την αγκαλιά μου, η κόρη μου φώναξε και έτρεξα εγώ».
Το παιδάκι έσβησε στην αγκαλιά του πατέρα του, ύστερα από τα απανωτά, άγρια τραύματα που του κατάφερε το σκυλί.
«Όχι δεν το είχε το σκυλί, στο στόμα το παιδί, εγώ άκουσα μόνο τη μικρή να φωνάζει, δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του».
Το πίτμπουλ που βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στη Ζάκυνθο, το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση παρατημένο στο δρόμο.
Όπως καταγγέλλει ο χαροκαμένος πατέρας, οι κυνηγοί επιλέγουν την απόμερη περιοχή, που βρίσκεται το σπίτι προκειμένου, να εγκαταλείπουν τα κατοικίδια, που δεν θέλουν πλέον.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του στο Mega:
Σοκαρισμένοι οι γιατροί
«Συνάδελφοι, όταν αντίκρισαν το παιδάκι το οποίο το είχε κατασπαράξει στη κυριολεξία το σκυλί με δαγκώματα θανάσιμα στο λαιμό, στο κεφάλι, στο κρανίο… μου είπαν ότι τέτοιο θέαμα δεν είχαν αντικρύσει στη ζωή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, περιγράφοντας τη σοβαρότητα των τραυμάτων.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ΕΚΑΒ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να επαναφέρει το παιδί κατά τη μεταφορά από το χωριό στο νοσοκομείο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ουσιαστικά νεκρό», σημείωσε.
«Ήρθε το παιδάκι. Έγινε αναζωογόνηση, ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο πιτμπουλ. Ήταν άσφυγμο, ήρθε σε κατάσταση έγινε αμέσως αναζωογόνηση, ΚΑΡΠΑ που λέμε. Στο λαιμό φοβερά δαγκώματα μπορεί και σε βαθμό μη αναγνωρίσιμο», περιγράφει γιατρός στον Alpha.
Το πίτμπουλ που επιτέθηκε στο παιδί φέρεται να ήταν αδέσποτο και είχε εμφανιστεί έξω από το σπίτι της οικογένειας λίγες ημέρες πριν. Οι γονείς το είχαν περιθάλψει, όπως έκαναν με πολλά ακόμη ζώα, και το φιλοξενούσαν προσωρινά μέχρι να βρεθεί κάποιος να το υιοθετήσει.
Οι αρχές εξετάζουν το ιστορικό του ζώου, την κατάσταση στην οποία βρέθηκε και τους παράγοντες που μπορεί να συνέβαλαν στην επιθετική του αντίδραση.
