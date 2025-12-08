Συγκλονισμένη παραμένει η Ζάκυνθος από την άγρια επίθεση που δέχτηκε ο 2χρονος Λίο στον Άγιο Λέοντα από το πίτμπουλ που είχε υιοθετήσει η οικογένειά του. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο, να τα καταφέρουν.

Ο σκύλος κρατείται σε καταφύγιο με εισαγγελική εντολή, ενώ πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το αν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει υπό προστασία.

«Για αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω-γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί είναι ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το γιο μου»

Οι γονείς, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ τους βεβαιώθηκαν παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίου υγείας 300 ευρώ και στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης 300 ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι μαρτυρίες γειτόνων και προσώπων που γνώριζαν ότι η οικογένεια φρόντιζε συστηματικά αδέσποτα ζώα.

Συγκλονίζει η κατάθεση του πατέρα

«Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του; Και δεν είναι η αδυναμία του; Αυτά (τα 30 δευτερόλεπτα) ‘’αρχίσανε’’ (ήταν αρκετά) για να μου το πάρουν από την αγκαλιά μου, η κόρη μου φώναξε και έτρεξα εγώ».

Το παιδάκι έσβησε στην αγκαλιά του πατέρα του, ύστερα από τα απανωτά, άγρια τραύματα που του κατάφερε το σκυλί.

«Όχι δεν το είχε το σκυλί, στο στόμα το παιδί, εγώ άκουσα μόνο τη μικρή να φωνάζει, δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του».

Το πίτμπουλ που βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στη Ζάκυνθο, το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση παρατημένο στο δρόμο.

Όπως καταγγέλλει ο χαροκαμένος πατέρας, οι κυνηγοί επιλέγουν την απόμερη περιοχή, που βρίσκεται το σπίτι προκειμένου, να εγκαταλείπουν τα κατοικίδια, που δεν θέλουν πλέον.

