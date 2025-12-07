Ζάκυνθος: Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί το πίτμπουλ που σκότωσε το παιδί – Ελεύθεροι οι γονείς του μικρού Λίο

Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια οδηγήθηκαν χθες στον Ανακριτή οι γονείς του παιδιού που έχασε τη ζωή του από επίθεση σκύλου μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Το σκυλί βρίσκεται σε καταφύγιο και σύμφωνα με την ΕΡΤ αναζητούν άλλον χώρο στον οποίο θα μείνει το επόμενο διάστημα και θα παρακολουθείτε για να διαπιστωθεί γιατί είναι τόσο επιθετικό.

Πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα, θα παρακολουθεί το σκυλί και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί ή αν θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα την συμπεριφορά που θα επιδείξει.

«Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.

Πώς έγινε η τραγωδία

Ήταν μία το μεσημέρι, ο ανήλικος έφυγε από την προσοχή των γονιών του και πλησίασε ένα από τα σκυλιά που βρίσκονταν στο σπίτι.

Το σκυλί τραυματίζει σοβαρά το αγόρι σε κεφάλι και πρόσωπο.

Οι σκηνές που ακολουθούν είναι σπαραχτικές. Ο πατέρας βγάζει το παιδί από τα δόντια του σκύλου και καλεί το 112.

Επιχειρεί να αποτρέψει το μοιραίο και παίρνει στα χέρια τον γιο του και με το αυτοκίνητό τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για τον γλιτώσει.

Γείτονας ανέφερε: «Ήρθε και η αστυνομία εδώ πάνω και βρήκαμε τα αίματα, που πήγε το παιδάκι 100 μέτρα από το σπίτι περίπου, στο σκυλί και το έφαγε. Ο πατέρας, ήταν σε χάλια κατάσταση και γεμάτος αίματα, ο άνθρωπος, που είχε πάρει αγκαλιά το παιδί του, φαγωμένο. Συγκλονισμένος και να κλαίει να χτυπιέται κάτω».

Οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή.

«Μιλάμε για εξαιρετική οικογένεια που αγαπάει τα ζώα και μαζεύει σκυλιά.

Το παιδί δυστυχώς έφυγε από την προσοχή τους και πήγε στο σκυλί είναι φοβερό είναι τραγικό. Εκεί που μετακόμισαν τα παιδιά τελευταία, τους τελευταίους μήνες, έχουν τέσσερα- πέντε σκυλιά. Το σκυλί ήταν δεμένο, δεν το βρήκε κανείς λυμένο το σκυλί», δήλωσε κάτοικος του χωριού.

Η οικογένεια έχει φτιάξει ένα καταφύγιο δίπλα στο σπίτι τους και φιλοξενεί αδέσποτα ζώα, ενώ ο 2χρονος από τα πρώτα του κιόλας χρόνια φωτογραφιζόταν στα social media της οικογένειας αγκαλιά με αυτά τα σκυλιά.

«Είναι περιφραγμένο, έχει κλουβιά μέσα και περιθάλπει αδέσποτα σκυλιά, ώστε μόλις βρεθεί κάποιος που ζητάει ένα σκυλί συντροφιάς θα το παρέχει», υπογράμμισε γνωστός της οικογένειας.

Οι γονείς, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ τους βεβαιώθηκαν παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίου υγείας 300 ευρώ και στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης 300 ευρώ.

Όσα δήλωσε ο πατέρας του 2χρονου

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος και βρέθηκε κοντά στο σπίτι μας πριν από δύο μήνες. Τον πήρα για να τον φιλοξενήσω μέχρι να βρεθεί ανάδοχος για την υιοθεσία του. Τον είχαμε δεμένο σε εξωτερικό χώρο της μονοκατοικίας μας. Χθες το μεσημέρι είχαμε πάει για κάποια ψώνια και όταν επιστρέψαμε στο σπίτι το παιδί διέφυγε της προσοχής μας και μπήκε στον χώρο που ήταν αλυσοδεμένος ο σκύλος, ο οποίος του επιτέθηκε δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο και το κεφάλι», είπε στην αστυνομία ο πατέρας του παιδιού.