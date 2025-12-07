Σε σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι στη Ζάκυνθο, από τον θάνατο ενός δίχρονου αγοριού από επίθεση σκύλου, ράτσας πίτμπουλ στην αυλή του σπιτιού του.

Το σκυλί, για το οποίο δεν υπάρχουν πληροφορίες για επιθετικές συμπεριφορές, από χθες το βράδυ βρίσκεται σε καταφύγιο, με εντολή εισαγγελέα, όπως προβλέπει ο νόμος. «Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο για να το παρακολουθήσει», όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή θα κληθεί να αποφασίσει αν το πίτμπουλ θα πρέπει να θανατωθεί ή θα μπει σε κάποιο καταφύγιο για προστασία.

«Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής τι έχει γίνει και βρέθηκε το παιδάκι να έχει χάσει τη ζωή του», είπε ο κ. Στασινόπουλος.

«Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα»

Οι γονείς του 2χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του έπειτα από άγρια επίθεση πίτμπουλ μέσα στο σπίτι της οικογένειας στον Αγιο Λέοντα Ζακύνθου συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτυχο αγοράκι βρισκόταν μόνο του στον χώρο μαζί με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε ολόκληρο το σώμα και ιδιαίτερα στον λαιμό.

Το περιστατικό έγινε στο σπίτι της οικογένειας στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι που απέχει περίπου 30 λεπτά από την πόλη του νησιού, όμως το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα να το επαναφέρουν στη ζωή, το παιδί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα», ανέφεραν σοκαρισμένοι οι νοσηλευτές και οι γιατροί, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έφτασε το άτυχο αγοράκι.

«Συνάδελφοι, όταν αντίκρισαν το παιδάκι το οποίο το είχε κατασπαράξει στη κυριολεξία το σκυλί με δαγκώματα θανάσιμα στο λαιμό, στο κεφάλι, στο κρανίο μου είπαν ότι τέτοιο θέαμα δεν είχαν αντικρύσει στη ζωή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός. «Το ΕΚΑΒ έκανε τεράστια προσπάθεια στη διαδρομή για το χωριό μέχρι το νοσοκομείο να επαναφέρει το παιδί. Δεν τα κατάφερε. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ουσιαστικά νεκρό», πρόσθεσε. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έφτασε ταυτόχρονα με το ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του χωριού ο οποίος είπε ότι «δεν μπορούσαν να πάρουν το παιδί από τα δόντια του πίτμπουλ». Στο συγκεκριμένο σπίτι υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά και πολλά άλλα ζώα. Κάποια από αυτά είναι περιφραγμένα, κάποια είναι δεμένα με αλυσίδες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού ήταν ιδιαίτερα φιλόζωοι και συχνά μάζευαν αδέσποτα της περιοχής. Το πίτμπουλ είχε υιοθετηθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ενώ μέχρι τότε, ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό.