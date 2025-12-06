Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το μικρό παιδί πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ ο οποίος για άγνωστη αιτία του επιτέθηκε με σφοδρότητα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

Αμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.