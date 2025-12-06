Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Συνελήφθησαν στη Ζάκυνθο οι γονείς του 2χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του, έπειτα από την επίθεση που δέχθηκε από τον σκύλο της οικογένειας. Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι. Όταν γύρισαν, λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής τους. Πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το σκυλί, ράτσας πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας θανάσιμα τραύματα.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.