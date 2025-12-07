Μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε ένα 2χρονο παιδί στον Άγιο Λέοντα από το πίτμπουλ που είχε υιοθετήσει η οικογένειά του.

Η ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12), όταν ο σκύλος επιτέθηκε στο αγοράκι στην αυλή του σπιτιού, προκαλώντας του θανατηφόρα τραύματα.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με δαγκώματα στο σώμα και τον λαιμό, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι γονείς, δεν μπορούν να πιστέψουν πως το καλό που έκαναν σώζοντας τον σκύλο, θα ήταν η αιτία να χάσουν το παιδί τους.

Ο πατέρας του παιδιού περιγράφει στο MEGA, τη στιγμή της τραγωδίας. «Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του; Και δεν είναι η αδυναμία του; Αυτά (τα 30 δευτερόλεπτα) “αρχίσανε” (ήταν αρκετά) για να μου το πάρουν από την αγκαλιά μου, η κόρη μου φώναξε και έτρεξα εγώ».

Το παιδάκι έσβησε στην αγκαλιά του πατέρα του, ύστερα από τα απανωτά, άγρια τραύματα που του κατάφερε το πίτμπουλ. Ο ίδιος περιγράφει συντετριμμένος ότι τον φώναξε η μικρή του κόρη και έτρεξε με όση δύναμη είχε, αλλά ήταν ήδη αργά.

«Όχι δεν το είχε το σκυλί, στο στόμα το παιδί, εγώ άκουσα μόνο τη μικρή να φωνάζει, δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του», λέει.

Η οικογένεια έχει φτιάξει ένα καταφύγιο δίπλα στο σπίτι τους και φιλοξενεί αδέσποτα ζώα, ενώ ο 2χρονος από τα πρώτα του κιόλας χρόνια φωτογραφιζόταν στα social media της οικογένειας αγκαλιά με αυτά τα σκυλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι τους υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά, με τον αριθμό να ξεπερνάει τα 20.

Το πίτμπουλ ήταν δεμένο

Το πίτμπουλ που βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στη Ζάκυνθο, το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση παρατημένο στο δρόμο.

Όπως καταγγέλλει ο ίδιος, οι κυνηγοί επιλέγουν την απόμερη περιοχή, που βρίσκεται το σπίτι προκειμένου, να εγκαταλείπουν τα κατοικίδια, που δεν θέλουν πλέον.

«Για αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω-γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί είναι ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το γιο μου».

Ο θείος του μικρού αγοριού περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα άλλα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας. «Τα παιδιά ήταν εκεί, θα χρειαστούν θεραπεία μάλλον. Εγώ εχθές το βράδυ, κράτησα τα παιδιά της αδερφής μου. Η αδερφή μου, ήρθε και πήρε τα παιδιά σήμερα το πρωί».

Η μητέρα του παιδιού και εκείνη σε κατάσταση σοκ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Οι γονείς, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ τους βεβαιώθηκαν παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίου υγείας 300 ευρώ και στέρηση ηλεκτρονικής σήμανσης 300 ευρώ.

Το σκυλί βρίσκεται σε καταφύγιο, ενώ αναζητείται νέος χώρος όπου θα μεταφερθεί το επόμενο διάστημα, ώστε να παρακολουθείται και να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης επιθετικότητάς του.

Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί ποιοι παράγοντες είναι ικανοί ώστε ένα σκυλί να εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά.

«Κάποιες φορές εξετάζουμε τα γονίδια του σκύλου και κατά πόσο η ιδιοσυγκρασία του έχει τέτοιες τάσεις. Το ότι ήταν αλυσοδεμένο το συγκεκριμένο πίτμπουλ ενδέχεται όντως να έχει παίξει ρόλο στη συμπεριφορά του», αναφέρει.

Πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα το παρακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει αν το ζώο θα θανατωθεί ή αν θα παραμείνει σε καταφύγιο, ανάλογα με τη συμπεριφορά που θα παρουσιάσει.

Σε σοκ οι γιατροί στη Ζάκυνθο

Οι γιατροί βρίσκονται σε σοκ και αναφέρουν πως ήταν αδύνατο να πάρει κανείς το παιδί από τα δόντια του σκυλιού όσο και αν προσπαθούσε.

«Ήρθε το παιδάκι. Έγινε αναζωογόνηση, ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο πιτμπουλ. Ήταν άσφυγμο, ήρθε σε κατάσταση έγινε αμέσως αναζωογόνηση, ΚΑΡΠΑ που λέμε. Στο λαιμό φοβερά δαγκώματα μπορεί και σε βαθμό μη αναγνωρίσιμο», περιγράφει γιατρός στον Alpha.

«Συνάδελφοι, όταν αντίκρισαν το παιδάκι το οποίο το είχε κατασπαράξει στη κυριολεξία το σκυλί με δαγκώματα θανάσιμα στο λαιμό, στο κεφάλι, στο κρανίο… μου είπαν ότι τέτοιο θέαμα δεν είχαν αντικρύσει στη ζωή τους», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, περιγράφοντας σκηνές αρχαίας τραγωδίας. «Το ΕΚΑΒ έκανε τεράστια προσπάθεια στη διαδρομή για το χωριό μέχρι το νοσοκομείο να επαναφέρει το παιδί. Δεν τα κατάφερε. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ουσιαστικά νεκρό».