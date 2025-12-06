«Ο πατέρας ήταν γεμάτος αίματα» – Τι λέει μάρτυρας της τραγωδίας με το 2χρονο και το πίτμπουλ

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, το παιδάκι ήταν στην αυλή του σπιτιού του στον Άγιο Λέοντα, όπου βρίσκονταν και οι γονείς του, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό πλησίασε το δεμένο με αλυσίδα τριών περίπου μέτρων σκυλί ράτσας πίτμπουλ και τότε εκείνο του όρμησε.

Οι πρώτες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του MEGA, αναφέρουν πως το παιδί έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον λαιμό.

Το 2 χρόνων αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

«Ήρθε και η Αστυνομία εδώ πάνω και βρήκαμε τα αίματα, που πήγε το παιδάκι 100 μέτρα από το σπίτι περίπου, στο σκυλί και το ‘φαγε. Ο πατέρας ήταν σε χάλια κατάσταση και γεμάτος αίματα, ο άνθρωπος που ΄χε πάρει αγκαλιά το παιδί του φαγωμένο. Συγκλονισμένος και να κλαίει, να χτυπιέται κάτω», λέει μάρτυρας.

Η οικογένεια είχε διασώσει δεκάδες σκυλιά πλην του πίτμπουλ

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια ήταν φιλόζωη και εντός του προαυλίου χώρου υπήρχαν αρκετά σκυλιά. Η περιγραφή που έχει δοθεί μέχρι στιγμής θυμίζει καταφύγιο διάσωσης και περίθαλψης ζώων.

«Μένουν τα τελευταία 4 χρόνια εδώ, είχαν νοικιάσει ένα σπίτι, μαζεύανε αδέσποτα, είχαν μαζέψει 80 σκυλιά», αναφέρει γείτονας. Τα υπόλοιπα σκυλιά ήταν όλα προσβάσιμα από το παιδί. Μονάχα το πίτμπουλ ήταν δεμένο με μια αλυσίδα τριών περίπου μέτρων σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο σκύλος έχει απομακρυνθεί από τον χώρο, ενώ κτηνίατρος αναμένεται να δώσει στοιχεία για τη συμπεριφορά και την κατάσταση του ζώου. Οι αστυνομικοί συγκράτησαν τον πατέρα με υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο οποίος πάνω στον πόνο του σκεφτόταν να σκοτώσει ο ίδιος το σκυλί.

Πηγή: megatv.com