Αβάστακτος είναι ο πόνος της οικογένειας του 2χρονου παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο από το πίτμπουλ της οικογένειας στη Ζάκυνθο. Ο πατέρας του παιδιού το οποίο ξεψύχησε αφού δέχθηκε άγρια επίθεση με δαγκώματα σε όλο του το κορμί από το πίτμπουλ μίλησε για το κακό που βρήκε την οικογένειά του.

«Έχουν πει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ο καθένας γράφει ό,τι γουστάρει, ο καθένας λέει αυτό που θέλει, μερικοί γελάνε και μερικοί βρίζουν, μερικοί λένε λυπάμαι, μερικοί λένε ότι φταίνε οι γονείς που δεν έχουν ευθύνη για αυτά τα παιδιά και τα χίλια δύο»

Περιγράφοντας τι συνέβη τις μοιραίες στιγμές είπε στον ΑΝΤ1 ότι «επειδή εμείς ετοιμαζόμαστε για ταξίδι, η γυναίκα μου πήγε για ψώνια με την κόρη και τον μικρό, και επειδή έβρεχε και εγώ κάνω άλλες δουλειές και πήγαμε γρήγορα να κατεβάσουμε τα πράγματα… Δεν έβρεχε πολύ, ξέρεις ψιχάλιζε και το παιδί ήταν μέσα στα πόδια μας γιατί ήταν πολύ ζωηρός και του άρεσε η βροχής όπως έριχνε σταγόνες. Έφυγα από το αμάξι δέκα μέτρα δεν ήταν και πήγα μέσα και άφησα τα πράγματα πάνω στον καναπέ και τα υπόλοιπα τα πήρε η γυναίκα μου και μετά άκουσα τη μικρή να φωνάζει, αυτό μόνο».

Απαντώντας, δε, όσους τον κατηγορούν ότι δεν πρόσεξε το παιδί του είπε «να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου; Δηλαδή με ποια λογική πήρε αυτός ο άνθρωπος και έγραψε αυτό ότι εγκατέλειψα το παιδί μου».

συμπλήρωσε ενοχλημένος ο πατέρας του 2χρονου Λίου ο οποίος έκανε λόγο για ατύχημα. «Έγινε από την τύχη για να καταστρέψει εμένα» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, δε, για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η οικογένειά του είπε «δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω. Εμένα, τον πατέρα μου, τον αδελφό μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου; Απλά κάνω ότι είμαι καλά και τα χάνω, αυτό τίποτα άλλο».