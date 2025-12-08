Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull

Ο πατέρας του 2χρονου Λίο συγκλονίζει. Δεν μπορεί να πιστέψει πως το σκυλί, ράτσας pitbull, που είχε μαζέψει από τον δρόμο για να το σώσει, επιτέθηκε και κατασπάραξε τον γιο του.

«Το παιδάκι με κοίταξε, χαμογέλασε και έκλεισε τα ματάκια του».

«Έχασα την ανάσα μου» λέει στο MEGA και το Live News με τρεμάμενη φωνή.

«Η ανάσα μου, όχι απλά αδυναμία. Ήταν ό,τι σημαντικότερο, ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου και μου ‘έφυγε’. Το παιδί το έχασα 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου. 30 δευτερόλεπτα. Μόλις την πλάτη μου γύρισα, άκουσα την κορούλα μου να φωνάζει και αυτό ήταν».

Το χρονικό

Αρκούσαν 30 δευτερόλεπτα για να γίνει το μοιραίο. Όλα συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της 11χρονης κόρης της οικογένειας που είδε ξαφνικά το σκυλί να αρπάζει τον μικρό της αδελφό και να τον κατασπαράζει.

«Μπήκαμε στο σπίτι να αφήσουμε κάτι πράγματα. Λέω στην κόρη μου ‘πήγαινε πάρε το παιδί’. Πήγε κάτω στο δρομάκι και ήρθε και με φώναζε και μου λέει ‘μαμά τον έχει το πίτμπουλ’. Και της λέω ‘τι εννοείς τον έχει το πίτμπουλ;’. Έγινε σε δευτερόλεπτα. Μία δαγκωνιά του έκανε και τον άφησε. Ήταν το πιο χαρούμενο παιδί. Δεν έκλαιγε ποτέ. Δεν γκρίνιαζε ποτέ. Ήταν πάντα χαρούμενος», λέει η μητέρα του.

Η Ζάκυνθος παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία στον Άγιο Λέοντα το περασμένο Σάββατο.

Ο μικρός Λίο λάτρευε τα ζωάκια που μάζευαν οι γονείς του στο αυτοσχέδιο καταφύγιο που είχαν φτιάξει για τα αδέσποτα. Από μικρά πόνι, γουρουνάκια και χήνες, μέχρι και βόα είχαν περισυλλέξει στο κτήμα τους. Αν και η οικογένεια έκανε μεγάλο έργο στην περιοχή με τα αδέσποτα και τα κακοποιημένα ζώα, φαίνεται πως οι ανάγκες ολοένα και αυξάνονταν και δεν μπορούσαν να καλυφθούν πλέον με τον σωστό τρόπο.

«Αν νόμιζα ότι ήταν επικίνδυνο, δεν θα ήταν στο σπίτι»

Το σκυλί, που βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού, ήταν ένα από τα δεκάδες αδέσποτα που είχαν βρει στον δρόμο.

«Το σκυλί ήταν σε άθλια κατάσταση όταν το βρήκαμε και το πήραμε για να ζήσει. Το παιδί το είχε γνωρίσει το σκυλί πολλές φορές και τον είχε χαϊδέψει. Είχαν παίξει. Έχω τον γιο μου 10 χρόνων και αυτός τον ταΐζει κάθε μέρα. Αν νόμιζα ότι ήταν επικίνδυνο για το παιδί, το σκυλί δεν θα ήταν εδώ στο σπίτι», λέει η μητέρα του 2χρονου.

Το είχαν σε περιφραγμένο χώρο μακριά από τα υπόλοιπα σκυλιά, όμως, όπως λένε, ποτέ δεν είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά.

«Φιλοζωική έχουμε. Κάποιος το παράτησε και με πήραν τηλέφωνο από τον δήμο. Πήραν άλλοι άνθρωποι στον δήμο και ο δήμος έδωσε τον αριθμό μου σε κάποιον. Μου λέει στο τάδε σημείο είναι ένα σκυλί σε αυτήν την κατάσταση. Είχε και μία τρύπα στο κεφάλι. Και προσπαθούσα να το γιατρέψω, να του βρω ένα σπίτι να πάει να μείνει».

Η περιοχή, όπως καταγγέλλουν, είναι γεμάτη από κυνηγούς που εγκαταλείπουν τα σκυλιά τους, όπως συνέβη και στην περίπτωση του πίτμπουλ. «Εγώ της έλεγα να μην το πάρει αλλά η αδελφή μου δεν άντεχε στην εικόνα του κακοποιημένου σκυλιού» λέει ο θείος του παιδιού.

«Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να έπαιρνε αυτό το σκυλί ποτέ. Την μέρα εκείνη της είπαμε να μην το πάρει γιατί δεν μπορούμε να βοηθάμε τέτοια σκυλιά. Επειδή είναι τέτοια σκυλιά, δεν μπορούμε να τα στέλνουμε στην Αγγλία όπως κάνουμε με τα κανονικά σκυλιά».

Μέσα από τα social media, η οικογένεια ανέβαζε σκυλάκια που έψαχναν σπίτι. Είχαν ιδρύσει ΜΚΟ μέσα από την οποία οργάνωναν υιοθεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία, από όπου κατάγεται η μητέρα των παιδιών.

Την ίδια στιγμή, στον Πύργο βρίσκεται από το Σάββατο το πίτμπουλ προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς και να ληφθεί απόφαση για το μέλλον του. Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί το ζώο που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού.

Σε βάρος των δύο γονέων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με την τραγική είδηση ασχολήθηκε και η Daily Mail με εκτενές ρεπορτάζ.

«Δεν υπάρχει καταφύγιο αδέσποτων στη Ζάκυνθο»

«Μιλάμε για μία οικογένεια η οποία έχει δώσει τη ζωή της μέχρι σήμερα για να σώσει διάφορα ζώα από τους δρόμους, να προστατεύσει τα αδέσποτα που χρειάζονταν βοήθεια. Σε μας είναι γνωστοί για τη φιλοζωική τους δράση», λέει από την πλευρά του ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος.

«Τώρα γίνονται οι μελέτες στον δήμο για να γίνει καταφύγιο, μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιο καταφύγιο. Προσπαθούμε με κτηνιάτρους, εθελοντές να κάνουμε αυτήν τη δουλειά».