Στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ στο Σχιστό βρίσκεται από την Τρίτη το πρωί το πίτμπουλ που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του δίχρονου Λίο στη Ζάκυνθο. Ο σκύλος εξετάστηκε ήδη από τους κτηνιάτρους του κέντρου και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού.

«Δεν εκδηλώνεται και αυτό δεν είναι καλό σήμα. Είναι εντελώς απόμακρο, δεν δείχνει φόβο, χαρά, επιφυλακτικότητα»

Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε έπειτα από επίσημο αίτημα του δημάρχου Ζακύνθου, Γιώργου Στασινόπουλου, το οποίο έκανε δεκτό ο πρόεδρος του ΠεΣυΔΑΠ-ΔΙΚΕΠΑΖ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης. Για την τύχη του πίτμπουλ θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες η πενταμελής επιτροπή που έχει οριστεί. Ανάλογα τη συμπεριφορά που θα επιδείξει, είτε θα θανατωθεί είτε θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων.

Μόλις έφτασε το σκυλί στο κέντρο εφαρμόστηκε αμέσως το σχετικό πρωτόκολλο, δήλωσε ο κ. Γουρδομιχάλης μιλώντας στο ΣΚΑΪ. Όπως είπε, το σκυλί ήταν ατσιπάριστο, αδέσποτο δηλαδή, και ως εκ τούτου ανήκει στον Δήμο Ζακύνθου που θα πάρει την απόφαση για το τι μέλλει γενέσθαι με βάση το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ.

Προβληματίζει η συμπεριφορά του πίτμπουλ

Ο κ. Γουρδομιχάλης δήλωσε ότι πρώτη φορά βλέπει σκυλί με τέτοια απάθεια, την ώρα που από το κέντρο αυτό έχουν περάσει 60.000 ζώα. «Δεν εκδηλώνεται και αυτό δεν είναι καλό σήμα. Είναι εντελώς απόμακρο, δεν δείχνει φόβο, χαρά, επιφυλακτικότητα» πρόσθεσε τονίζοντας ότι τέτοια συμπεριφορά προβληματίζει.

Την ίδια ώρα, κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν το πίτμπουλ, παρ’ όλη την τραγωδία με το παιδάκι. «Ήδη στο μέιλ μου έχουν έρθει τουλάχιστον 30 μηνύματα από ανθρώπους που ζητούν να το υιοθετήσουν…» όταν η έκφραση «κατακρεουργήθηκε» μπορεί να είναι και λίγη για τα τραύματα που προκάλεσε στο παιδί.

Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ τόνισε ακολούθως ότι το ζώο αυτό βρισκόταν σε αυθαίρετο καταφύγιο, που σημαίνει ότι δεν τηρούνταν κανένας όρος.

Αναφερόμενος στον σχετικό νόμο σημείωσε: «Ο νόμος ψηφίστηκε και εφαρμόζεται από το 2021. Έβαζε προθεσμία έξι μηνών για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων καταφυγίων. Από τότε έχει πάρει πέντε διαδοχικές παρατάσεις και ακόμα τώρα που μιλάμε υπάρχουν αυθαίρετα καταφύγια με κοτετσόσυρμα, με παλέτες κ.λπ.». Ο κ. Γουρδομιχάλης ανέφερε επίσης ότι πολλά ζώα μπορεί να έχουν πεθάνει φέτος από θερμοπληξία δεδομένου ότι σε τέτοια καταφύγια δεν τηρείται κανένα πρωτόκολλο.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί ευθανασία για το πίτμπουλ, θα πρέπει βάσει νόμου να αναρτηθεί η απόφαση στο διαδίκτυο για 30 ημέρες.