Ζάκυνθος: Σήμερα η κηδεία του 2χρονου που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ
Σε κλίμα βαρύ πένθους και ανείπωτης οδύνης, η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το δίχρονο παιδί.
Σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου θα γίνει η κηδεία του μικρού Λίο που έχασε τη ζωή του μετά την επίθεση που δέχθηκε από το πίτμπουλ που φιλοξενούσε η οικογένεια στο σπίτι της.
Το πίτμπουλ που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο, όπου θα παραμείνει υπό επιτήρηση.
όπου ειδική επιτροπή θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και πλησίασε έναν από τους σκύλους που φιλοξενούνταν στο σπίτι. Το ζώο επιτέθηκε στο αγοράκι, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και το πρόσωπο.
Ακολούθησαν δραματικές στιγμές, με τον πατέρα να προσπαθεί να σώσει το παιδί από το σκυλί. Στη συνέχεια μετέφερε το αγοράκι στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Παράλληλα, τους επιβλήθηκαν πρόστιμα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς: 300 ευρώ για έλλειψη βιβλιαρίου υγείας και 300 ευρώ για απουσία ηλεκτρονικής σήμανσης.
