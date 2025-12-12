Άγρια επίθεση από σκύλο σημειώθηκε στη Χαλκίδα, με θύμα έναν γνωστό συνταξιούχο της πόλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άντρας περπατούσε πριν από λίγες ημέρες στην οδό Αγγελή Γοβιού, όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από σκύλο, ο οποίος τον δάγκωσε στο δεξί πόδι προκαλώντας αιμορραγία και έντονο πόνο.

Παρότι αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για αδέσποτο, σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για δεσποζόμενο ζώο που είχε ξεφύγει από την επίβλεψη της ιδιοκτήτριάς του.

Ο άτυχος συνταξιούχος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός. Λίγη ώρα αργότερα αποχώρησε, ευτυχώς χωρίς περαιτέρω επιπλοκές.