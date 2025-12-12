Χαλκίδα: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε ηλικιωμένο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ο σκύλος δάγκωσε τον άντρα στο δεξί του πόδι προκαλώντας αιμορραγία και έντονο πόνο.
- Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
- Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- Λαμία: Στα δικαστήρια η αγρότισσα που συνελήφθη για βίντεο στο Tik Tok – Τι ισχυρίζεται
Άγρια επίθεση από σκύλο σημειώθηκε στη Χαλκίδα, με θύμα έναν γνωστό συνταξιούχο της πόλης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άντρας περπατούσε πριν από λίγες ημέρες στην οδό Αγγελή Γοβιού, όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από σκύλο, ο οποίος τον δάγκωσε στο δεξί πόδι προκαλώντας αιμορραγία και έντονο πόνο.
Παρότι αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για αδέσποτο, σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για δεσποζόμενο ζώο που είχε ξεφύγει από την επίβλεψη της ιδιοκτήτριάς του.
Ο άτυχος συνταξιούχος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός. Λίγη ώρα αργότερα αποχώρησε, ευτυχώς χωρίς περαιτέρω επιπλοκές.
- Η Μπαρτσελόνα παίρνει μέτρα ενόψει Ολυμπιακού για να μη γίνει… ΣΕΦ το γήπεδό της!
- Χριστούγεννα στο Amirandes: Μια χειμερινή ιστορία στην καρδιά της κρητικής φιλοξενίας
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»
- Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα
- Χαλκίδα: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε ηλικιωμένο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Μπουκώρος – Εξεταστική: Επιχείρηση συσκότισης – Δεν θα αποκαλύψω την κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε
- Λεωφορεία: Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί στις 17 Δεκεμβρίου – Ποιες ώρες σταματούν τα δρομολόγια
- Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις