Ο Καμπάτσο αναδείχθηκε MVP των game 2 της Euroleague
Ο Φακούντο Καμπάτσο πήρε τον τίτλο του MVP των game 2 των play offs της EuroLeague.
Τα δεύτερα παιχνίδια των play offs της Euroleague ολοκληρώθηκαν, με την διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει το βραβείο του MVP.
Αυτός που αναδείχθηκε νικητής του βραβείου ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο, για όλα όσα έκανε στην νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ.
H εξαιρετική εμφάνιση του Καμπάτσο
Ο Καμπάτσο μέτρησε 23 πόντους (5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα) και 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, παίρνοντας έτσι το βραβείο.
Μάλιστα, ο Καμπάτσο πέρασε μόλις για ένα βαθμό τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην αξιολόγηση, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βαλένθια, με 27 πόντους (3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, βάζοντας το νικητήριο σουτ, και συμπληρώνοντας 29 στο PIR.
