Το απίθανο «no look» σουτ του Καμπάτσο πίσω από το κέντρο (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από το Μόναχο, γνωρίζοντας την ήττα με 90-84 από την Μπάγερν, ωστόσο ο Καμπάτσο χάρισε ένα μοναδικό στιγμιότυπο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Φακούντο Καμπάτσο πέταξε την μπάλα στα«τυφλά» πίσω από το κέντρο και την είδε να καταλήγει μέσα στο καλάθι.

Το τρομερό «no look» σουτ του Καμπάτσο

FACUNDO CAMPAZZO REALLY JUST HIT A 3/4-COURT SHOT… OVER HIMSELF?! 😱pic.twitter.com/TyFwNjycfQ — BasketNews (@BasketNews_com) October 28, 2025

Αν και το καλάθι δεν μέτρησε, το σουτ του Καμπάτσο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους για την απίστευτη έμπνευσή του.