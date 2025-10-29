Το απίθανο «no look» σουτ του Καμπάτσο πίσω από το κέντρο (vid)
Ο Φακούντο Καμπάτσο εξασφάλισε ένα μοναδικό highlight στην ήττα της Ρεαλ από την Μπάγερν, καθώς ευστόχησε με ένα απίθανο σουτ πίσω από το κέντρο χωρίς καν να βλέπει το καλάθι.
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από το Μόναχο, γνωρίζοντας την ήττα με 90-84 από την Μπάγερν, ωστόσο ο Καμπάτσο χάρισε ένα μοναδικό στιγμιότυπο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Φακούντο Καμπάτσο πέταξε την μπάλα στα«τυφλά» πίσω από το κέντρο και την είδε να καταλήγει μέσα στο καλάθι.
Το τρομερό «no look» σουτ του Καμπάτσο
FACUNDO CAMPAZZO REALLY JUST HIT A 3/4-COURT SHOT… OVER HIMSELF?! 😱pic.twitter.com/TyFwNjycfQ
— BasketNews (@BasketNews_com) October 28, 2025
Αν και το καλάθι δεν μέτρησε, το σουτ του Καμπάτσο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους για την απίστευτη έμπνευσή του.
