Συμμορία έκλεβε αυτοκίνητα, μηχανές και φορτηγά σε όλη την Αττική – Βρέθηκε πλήθος εξαρτημάτων από τα οχήματα

Συμμορία που έκλεβε συστηματικά οχήματα σε όλη την Αττική εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι όπου συνελήφθη ένας 20χρονος ενώ ταυτοποιήθηκε ένα ακόμα άτομο.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, φθορές ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση, κατ΄επάγγελμα και κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι έρευνες

Όπως προέκυψε από την έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, τα μέλη της οργάνωσης, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα (συμμορία) με σκοπό τις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση κλοπές οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων και φορτηγών) από περιοχές της Αττικής.

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών σε δύο οικίες κατηγορουμένων στην περιοχή του Ζεφυρίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

σουγιάς,

τα δύο «επιχειρησιακά» οχήματα της οργάνωσης και

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Κλοπές οχημάτων

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού εξιχνιάστηκαν -7- περιπτώσεις κλοπών οχημάτων σε Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζονται.