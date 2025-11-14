Συνελήφθησαν στα Άνω Λιόσια από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 4 αλλοδαποί ηλικίας 32, 37, 46 και 53 ετών και 2 ημεδαποί ηλικίας 32 και 55 ετών οι οποίοι διέπρατταν κλοπές οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια αποσυναρμολογούσαν και διέθεταν εκ νέου στην αγορά ως ανταλλακτικά.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής για -κατά περίπτωση- κλοπή κατ’ εξακολούθηση από κοινού, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη παραμονή αλλοδαπού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -2- άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Για έναν εκ των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση -11- ετών, -9- μηνών και -12- ημερών για ληστεία.

Τα έκρυβαν σε μάντρα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας αναφορικά με την τοποθεσία κλεμμένου οχήματος, εντόπισαν τους κατηγορούμενους σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της συλλογής, επεξεργασίας και εμπορίας παλαιών μετάλλων στην περιοχή των Άνω Λιοσίων και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Στο χώρο της επιχείρησης εντοπίστηκε κοντέινερ εντός του οποίου οι κατηγορούμενοι είχαν αποκρύψει 3 αυτοκίνητα για τα οποία όπως προέκυψε οι ιδιοκτήτες τους είχαν δηλώσει κλοπή από Κηφισιά, Πατήσια και Νέο Ηράκλειο.

Κατά την είσοδο των αστυνομικών, οι δράστες κατελήφθησαν να εκτελούν εργασίες στα οχήματα, αφαιρώντας διάφορα εξαρτήματα, όπως ελαστικά και άλλα μέρη.

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη επιχείρησαν να τραπούν σε φυγή, ενώ κατά την ακινητοποίησή τους επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές.

Εντόπιζαν σταθμευμένα αυτοκίνητα

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, οι κατηγορούμενοι αρχικά εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.

Τα οχήματα αυτά τα απέκρυπταν στους χώρους της επιχείρησης, τα αποσυναρμολογούσαν και στη συνέχεια διέθεταν τα εξαρτήματά τους στην αγορά ως ανταλλακτικά, αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, έχουν εξιχνιαστεί 3 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων από Κηφισιά, Πατήσια και Νέο Ηράκλειο.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.