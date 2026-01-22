Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
Τα 11 κλεμμένα οχήματα από Θεσσαλονίκη και Αττική εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους
Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε κλέψει τουλάχιστον 11 αυτοκίνητα από την Θεσσαλονίκη και την Αττική, παραποίησε στοιχεία κυκλοφορίας και τα πούλησε ως νόμιμα σε ανυποψίαστους πολίτες.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2022, προσπορίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος 34.750 ευρώ.
Μετά από πολύμηνη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 19 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας είχαν ενωθεί με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών αυτοκινήτων κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νόθευση και χρήση νοθευμένων αριθμών πλαισίου αυτοκινήτων, αποδοχή – διάθεση κλεμμένων και με νοθευμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτων και απάτη, τελούμενες από δύο ή περισσότερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, κατά περίπτωση.
Έντεκα αυτοκίνητα από Θεσσαλονίκη και Αττική έκλεψαν
Επιπλέον, ένα από τα μέλη της οργάνωσης που ταυτοποιήθηκαν, είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2023 στην Καστοριά, καθώς επιχείρησε να πουλήσει μέσω ηλεκτρονικής σελίδας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τον Οκτώβριο του 2023.
Τα 11 κλεμμένα οχήματα εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
