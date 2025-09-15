Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα σε όλη την Αττική – Πέντε συλλήψεις
Οι δράστες έκρυβαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα στα σπίτια τους όπου είχαν τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας επιτηρώντας τους γύρω χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.
Σπείρα που έκλεβε οχήματα στην Αττική, τα παραποιούσε και τα πούλαγε αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη εξάρθρωσε η Αστυνομία.
Μετά από έρευνες και την ταυτοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στις περιοχές του Μαρκόπουλου και της Κερατέας, και συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας.
Τα κλεμμένα αυτοκίνητα
Σύμφωνα με την Αστυνομία οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τις Αρχές του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών αυτοκινήτων.
Στη συνέχεια, προέβαιναν σε παραποίηση βασικών στοιχείων κυκλοφορίας τους, όπως ο αριθμός πλαισίου και οι πινακίδες, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφανή χαρακτήρα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να τα διαθέσουν προς πώληση, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής εικόνας με κάμερες εξωτερικά των οικιών τους, επιτηρώντας τους γύρω χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.
Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια, πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας, κλειδιά αυτοκινήτων, μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς και -4- οχήματα.
Σημειώνεται ότι -3- εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα.
Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
