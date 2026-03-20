Τσαγκαράκης: Κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία και απάτη – Κατασχέθηκαν πίνακες, αμφορείς, εικόνες και 200.000 ευρώ

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της αρχαιοκαπηλίας, της πλαστογραφίας και της απάτης αναμένεται να βρεθεί ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης μετά τη σύλληψή του σύμφωνα με την Αστυνομία.

Από νωρίς το μεσημέρι και μέχρι αργά το απόγευμα της Παρασκευής η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε γκαλερί και αποθήκες του επιχειρηματία στο Κολωνάκι, τη Γλυφάδα και το Ελληνικό.

Κατασχέθηκαν εκατοντάδες πίνακες



Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 300 με 400 πίνακες, 5 αρχαίοι αμφορείς, 3 βυζαντινές εικόνες και το επίμαχο Ευαγγέλιο του 1745.

Από τους πίνακες οι περισσότεροι φαίνεται να μην είναι γνήσιοι, ενώ ένας μικρός αριθμός αυθεντικών πινάκων δεν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα.

Επίσης για τα υπόλοιπα αντικείμενα ο γκαλερίστας δεν προσκόμισε κάποιο έγγραφο έγγραφο ή κοινοποίηση προς τις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων.

Όλα τα ευρήματα αναμένεται να εξετασθούν και από ειδικούς προκειμένου να εξακριβωθεί περί τίνος πρόκειται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ευαγγέλιο που παρουσίαζε και διέθετε προς πώληση ο Γιώργος Τσαγκαράκης σε τηλεοπτική δημοπρασία αξιολογείται για την ώρα ως γνήσιο. Επειδή χρονολογείται από τον 18ο αιώνα εμπίπτει στην κατηγορία του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Χιλιάδες ευρώ σε μετρητά

Παράλληλα κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και μεγάλα χρηματικά ποσά που συνολικά αγγίζουν και ίσως να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ σε μετρητά που δεν δικαιολογούνται.

Ο επιχειρηματίας μέχρι τώρα δεν έχει δώσει σχετικές εξηγήσεις για την προέλευση όλων αυτών των αντικειμένων και ειδικά για το Ευαγγέλιο και τα υπόλοιπα βυζαντινά και αρχαία αντικείμενα για τα οποία θα γίνει ενδελεχής έρευνα.

Σε συνεργασία με την εισαγγελία αναμένεται να γίνουν κατ’ οίκον έρευνες και στα υπόλοιπα καταστήματά του στην υπόλοιπη χώρα, σε Κυκλάδες και Β. Ελλάδα.

Όπως αναφέρθηκε ο επιχειρηματίας που συνελήφθη είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της αρχαιοκαπηλίας, της πλαστογραφίας και της απάτης και αύριο Σαββατο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

Η ανακοίνωση που αποσύρθηκε

Αργά το απόγευμα η «Γκαλερί Τσαγκαράκης ΕΠΕ» εξέδωσε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης αλλά και στα social media. Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αποσύρθηκε και πλέον δεν υπάρχει.

Η ανακοίνωσε ανέφερε τα εξής:

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Η δημοπρασία με το Ευαγγέλιο και η καταγγελία για πλαστούς πίνακες

Σύμφωνα με πληροφορίες η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τη γκαλερί Τσαγκαράκη έγινε δύο ημέρες μετά την τηλεοπτική δημοπρασία που έκανε για το Ευαγγέλιο του 1745. Το συγκεκριμένο αντικείμενο εμπίπτει στο νόμο περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομίας.

Παράλληλα εδώ και ένα μήνα η Αστυνομία εξέταζε καταγγελία πολίτη στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς σύμφωνα με την οποία η γκαλερί Τσαγκαράκη φέρεται να πωλούσε πίνακες αμφιβόλου αυθεντικότητας σε τιμές από 3.000 έως 5.000 ευρώ τους οποίους απέδιδε σε Έλληνες ζωγράφους όπως Παρθένη και Τσαρούχη.

