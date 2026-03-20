Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.
Η αστυνομική έρευνα έγινε με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης πουλώντας ένα Ευαγγέλιο του 1745 - Έγινε έφοδος σε αποθήκη στο Ελληνικό όπου εντοπίστηκαν χρήματα και πάνω από 500 πίνακες
Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας του Κολωνακίου Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Ελληνικού, σε αποθήκη της επιχείρησής του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές εντόπισαν πολλούς πίνακες, που φέρεται να είναι πλαστοί καθώς επίσης και αρκετά μετρητά τα οποία κατασχέθηκαν.
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε αποθήκη στο Ελληνικό
Πληροφορίες αναφέρουν ότι μία ανάρτηση στα social media από τον ιδιοκτήτη της γκαλερί ήταν αυτή που προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών.
Το Ευαγγέλιο
Στο επίμαχο βίντεο, που αναρτήθηκε, γνωστοποιούνταν πως είναι προς πώληση ένα Ευαγγέλιο του 1745 μ.Χ. Στη συνέχεια το συγκεκριμένο βίντεο αποσύρθηκε από τα social media.
Ο ιδιοκτήτης της γκαλερί συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται και σε άλλους χώρους που διατηρεί ο επιχειρηματίας, γκαλερί και αποθήκες.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις