Γιώργος Τσαγκαράκης: Τι λέει για το Ευαγγέλιο και τους πίνακες – Η ανακοίνωση της γκαλερί

Η γκαλερί Τσαγκαράκης εξέδωσε ανακοίνωση μετά την αστυνομική επιχείρηση και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη Γιώργου Τσαγκαράκη για παραβίαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την επιχείρηση οι πίνακες που κατασχέθηκαν από τις Αρχές και φέρεται πολλοί από αυτούς να μην είναι γνήσιοι, δεν ήταν για εμπορική χρήση, καθώς «αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του».

Όσον αφορά το Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και διέθετε προς πώληση σε τηλεοπτική δημοπρασία, η γκαλερί επισημαίνει πως η εταιρεία το έχει ήδη παραδώσει στις Αρχές για αξιολόγηση, καθώς «δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Η ανακοίνωση της επιχείρησης

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».