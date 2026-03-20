Εφοδος του ελληνικού FBI στην επιχείρηση γνωστού γκαλερίστα
Από την έρευνα των αστυνομικών, έχουν εντοπιστεί πλαστοί πίνακες καθώς και αρκετά μετρητά.
- Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
- Σύλληψη 66χρονου στο Ηράκλειο για κακομεταχείριση σκύλων
Έφοδο σε αποθήκη γνωστού γκαλερίστα στο Ελληνικό πραγματοποίησαν την Παρασκευή αστυνομικοί του ελληνικού FBI.
Αφορμή για την έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα social media με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα.
Αμέσως, έγιναν πολλές καταγγελίες για το συγκεκριμένο βίντεο στις αστυνομικές Αρχές με αποτέλεσμα αστυνομικοί να φτάσουν στην αποθήκη που διαθέτει ο γκαλερίστας του Κολωνακίου και να ξεκινήσουν έρευνες.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί βρήκαν πολλούς πίνακες που ελέγχονται ως προς την αυθεντικότητά τους καθώς και εάν ο γκαλερίστας τους πούλαγε ως γνήσιους ή απομιμήσεις.
Μάλιστα, εντοπίστηκαν και πολλά μετρητά.
- CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
- Με μία αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Φουρνιέ και χάνει Παναθηναϊκό
- Κώστας Νικούλι: Το bullying στο σχολείο, οι Αθώοι και στο βάθος η Επίδαυρος
- «Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
- Τέλος εποχής στην Μπιλμπάο: Ο Βαλβέρδε ανακοίνωσε την αποχώρησή του
- Ηellenic Train: Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας τη Δευτέρα 23 Μαρτίου
- Με δημοτική αστυνομία και πάλι ο Δήμος Ναυπακτίας
