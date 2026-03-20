Εφοδος του ελληνικού FBI στην επιχείρηση γνωστού γκαλερίστα

Έφοδο σε αποθήκη γνωστού γκαλερίστα στο Ελληνικό πραγματοποίησαν την Παρασκευή αστυνομικοί του ελληνικού FBI.

Αφορμή για την έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα social media με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα.

Αμέσως, έγιναν πολλές καταγγελίες για το συγκεκριμένο βίντεο στις αστυνομικές Αρχές με αποτέλεσμα αστυνομικοί να φτάσουν στην αποθήκη που διαθέτει ο γκαλερίστας του Κολωνακίου και να ξεκινήσουν έρευνες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί βρήκαν πολλούς πίνακες που ελέγχονται ως προς την αυθεντικότητά τους καθώς και εάν ο γκαλερίστας τους πούλαγε ως γνήσιους ή απομιμήσεις.

Μάλιστα, εντοπίστηκαν και πολλά μετρητά.