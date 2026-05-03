Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 03:45

Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε πως η Ιορδανία βομβάρδισε θέσεις εντός του συριακού εδάφους, αποδίδοντάς το και αυτή σε εμπόρους ναρκωτικών.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε χθες Σάββατο ότι εξαπολύθηκαν ιορδανικοί βομβαρδισμοί εναντίον τουλάχιστον μιας αποθήκης ναρκωτικών και όπλων στη νότια επαρχία Σουάιντα, όπου οι κάτοικοι είναι στην πλειονότητά τους Δρούζοι, κι όπου αρκετοί τομείς παραμένουν εκτός κάθε ελέγχου της Δαμασκού.

Η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη πηγές στην περιοχή, ανέφερε ότι η ιορδανική πολεμική αεροπορία «πιθανόν στοχοποίησε γενικό αρχηγείο όπου είχαν αποθηκευτεί όπλα και ναρκωτικά που ανήκαν σε οργανώσεις ανταρτών στο χωριό Σάχμπα, στη Σουάιντα».

Από την πλευρά του, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι «διεξήγαγαν επιχείρηση αποτρεπτικού χαρακτήρα» στοχοποιώντας «εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από λαθρέμπορους όπλων και ναρκωτικών κατά μήκος των βόρειων συνόρων» του χασεμιτικού βασιλείου.

Πρόσθεσαν ότι θα «συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν με τρόπο ενεργό, αποφασιστικό και αποτρεπτικό κάθε απειλή εναντίον της ασφάλειας και την εθνικής κυριαρχίας του Βασιλείου» και να «αφιερώνουν δυνατότητες και πόρους για την αντιμετώπιση» των απειλών «με όλη την ισχύ και την αποφασιστικότητα που απαιτείται»

Πηγές στην περιοχή είπαν σε ανταποκριτή του AFP στην περιοχή ότι η σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών έβαλε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον πέντε τοποθεσίες, ανάμεσά τους αποθήκες στην πόλη Αρμάν.

Η ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι ένα από τα πλήγματα εξαπολύθηκε σε περιοχή κοντά σε εγκατάσταση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας.

Το Captagon είναι ένα από τα κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα της Συρίας

Κατά τη διάρκεια του μακρόχρονου πολέμου στη Συρία, πριν από την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, το κάπταγκον είχε μετατραπεί στο κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της χώρας, με την εμπορία του ισχυρού τονωτικού με βάση συνθετική αμφεταμίνη να μετατρέπεται σε σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την προηγούμενη κυβέρνηση, τουλάχιστον κατά το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το συνθετικό ναρκωτικό αυτό πλημμύρισε όλη την περιοχή με γειτονικές χώρες να ανακοινώνουν περιοδικά κατασχέσεις ενώ απαιτούν από τον Λίβανο και από τη Συρία να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας του.

Η Ιορδανία είχε ήδη διεξαγάγει βομβαρδισμούς στη νότια Συρία με στόχο δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών. Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Άσαντ και την κατάληψη της εξουσίας από τις νέες de facto αρχές των ισλαμιστών, το Αμάν και η Δαμασκός δεσμεύτηκαν να καταπολεμήσουν την εμπορία ναρκωτικών στα σύνορα.

Ορισμένοι τομείς στην επαρχία Σουάιντα, που γειτονεύει με την Ιορδανία, ελέγχονται από ένοπλες ομάδες Δρούζων, έχουν τεθεί εκτός ελέγχου της Δαμασκού, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πόλης. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές οι οποίες μπήκαν στο στόχαστρο των πληγμάτων που αποδόθηκαν στην Ιορδανία χθες, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι φωτογραφίες είναι αρχείου από το κρατικό πρακτορείο της Συρίας SANA.

Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 03.05.26

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την κατεδάφιση ιστορικού μοναστηριού που ήταν ταυτόχρονα και θεολογική σχολή για τις καλόγριες «Αδελφές του Αγίου Σωτήρα» στο νότιο Λίβανο.

Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις
Φόβος τρομοκρατίας 03.05.26

Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε
Νέες απειλές 02.05.26

Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο Lincoln στις κουβανικές ακτές: «Θα καταλάβουμε την Κούβα αμέσως», δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της ηγεσίας της Κούβας, το Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη». Και πως στέλνει στις ακτές το αεροπλανοφόρο Lincoln, «μόλις τελειώσει με το Ιράν».

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία
Κόσμος 02.05.26

Η απειλή του Τραμπ έγινε πραγματικότητα – Τι σημαίνει η απόσυρση στρατευμάτων για ΗΠΑ και Γερμανία

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 02.05.26

Η αμερικανική Spirit Airlines κλείνει – Είναι η πρώτη αεροπορική που πληρώνει το τίμημα του πολέμου στο Ιράν

Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ιράν: Στο νοσοκομείο η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Κόσμος 02.05.26

Ιράν: Στο νοσοκομείο η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί φέρεται ότι υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου η κατάστασή της κρίνεται «ασταθής».

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 από τη Ρεάλ οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα, πήγε στο +14 από τη Ρέάλ και σε περίπτωση που η «βασίλισσα» γκελάρει με την Εσπανιόλ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 02.05.26

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI

Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών μας από την τεχνολογία και την AI

Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο στην Primeira Liga μετά το 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάo. Στον πάγκο, σε όλο το παιχνίδι, άφησε τον πρώτο σκόρερ της. Βαγγέλη Παυλίδη ο Μουρίνιο.

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»
Μπάσκετ 02.05.26

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»

Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Μπάσκετ 02.05.26

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών
Ελλάδα 02.05.26

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Λεύκα Πάτρας, όπου καίγονται ελαστικά σε βιομηχανικό χώρο. Εστάλη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς.

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

