Κάπου 12 εκατομμύρια χάπια Captagon (σ.σ. φενετυλίνης) κατασχέθηκαν σε επιχείρηση κοντά στη Δαμασκό, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας (στη φωτογραφία, επάνω, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας).

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις που ανακοινώθηκαν αφότου ανέλαβαν την εξουσία οι νέες de facto αρχές, τον Δεκέμβριο του 2024.

Oι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ»

Κατόπιν «ακριβούς παρακολούθησης και εντοπισμού κυκλώματος εμπορίας που αποπειράτο να διακινήσει μεγάλες ποσότητες ψυχοδιεγερτικών ουσιών στο εξωτερικό», οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ», δήλωσε ο ταξίαρχος Χάλεντ Ειντ, διευθυντής του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο επικεφαλής του κυκλώματος συνελήφθη κατά την επιχείρηση, σύμφωνα τον κ. Ειντ. Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά θα καταστραφούν.

Το Captagon, συνθετική αμφεταμίνη παραγόμενη παράνομα, έγινε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Συρίας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011.

Κατά την ίδια πηγή, αποτελούσε μείζονα πηγή παράνομης χρηματοδότησης της εξουσίας του τέως προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ, που φέρεται να μεταμόρφωσε τη Συρία «σε ναρκωκράτος».

Πλημμύρισαν την περιοχή

Μετά την πτώση του καθεστώτος του, οι νέες de facto αρχές έχουν ανακοινώσει κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων Κάπταγκον. Μολαταύτα, γειτονικές χώρες συνεχίζουν να αναφέρουν αναχαιτίσεις μεγάλων φορτίων.

Το ψυχοτρόπο πλημμύρισε την περιοχή, ωθώντας κυβερνήσεις να απαιτήσουν από τον Λίβανο και τη Συρία να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της διακίνησης.

Πηγή: ΑΠΕ