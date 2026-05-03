newspaper
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 9o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Ελλάδα 03 Μαΐου 2026, 08:05

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Μιχάλης Γελασάκης
A
A
Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Spotlight

Με αφορμή την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη που μπήκε δυναμικά στη λίστα όσων έχουν υπουργοποιηθεί για ελάχιστο χρονικό διάστημα, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για τα πτυχία τόσο των υπουργών και των βουλευτών όσο και εκείνων που έχουν θέσεις στο Δημόσιο.

Όλο και συχνότερα ακούς περιπτώσεις ανθρώπων να επιχαίρουν ως και να υπερηφανεύονται για την αγορά πτυχιακών εργασιών

Αφού μπήκαν στο κάδρο και άλλα πολιτικά στελέχη, άρχισαν να γίνονται γνωστές διάφορες σχετικές στατιστικές. Για παράδειγμα, στη Βουλή σήμερα η Νομική είναι αυτή που εκπροσωπείται πιο ισχυρά με 82 από τους βουλευτές να έχουν σχετικό πτυχίο.

Προφανώς, δεν είναι προαπαιτούμενο για το πολιτεύεσθαι το πτυχίο, ούτε για όλες τις θέσεις, αλλά για αυτές που είναι υποχρεωτικό, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των επιστημονικών συμβούλων του Δημοσίου, το πράγμα δεν σηκώνει ιδιαίτερες συζητήσεις. Είναι ξεκάθαρο.

Δεν είναι όμως μόνο στο πρόσωπο του παραδείγματος προς αποφυγήν Λαζαρίδη που αναδείχθηκε ένα κενό αξιοκρατίας και η δυνατότητα της εξαπάτησης στην κατάληψη συμβάσεων με το Δημόσιο.

Χιλιάδες με παράνομους τίτλους

«Εχουμε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι με παράνομους τίτλους είναι τώρα στο Δημόσιο» δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) Γιώργος Χριστόπουλους προ ημερών σε συνέντευξή του στον Γιώργο Μελιγκώνη για τον ραδιοφωνικό σταθμό 9,84. Ο ίδιος έκανε λόγο για κύκλωμα παραγωγής και εμπορίας πλαστών τίτλων σπουδών και διαρροής θεμάτων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και συμπλήρωσε:

«Η παραγωγή ψεύτικων τίτλων και πιστοποιήσεων, προκειμένου να μπορεί κάποιος να διορίζεται στο Δημόσιο ή να καταλαμβάνει διευθυντικές θέσεις και να έχει μισθολογική εξέλιξη, δεν είναι καινούργιο φαινόμενο […] Ως ομοσπονδία, αποκαλύψαμε ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης το 2005. Τότε, 18 ιδιωτικά τεχνικά λύκεια χορηγούσαν πλασματικές βαθμολογίες (20άρια) σε υποψηφίους που προέρχονταν από γαλαζοπράσινους χώρους».

Οι βασικές κατηγορίες προβληματικών τίτλων σπουδών είναι τρεις. Τα πτυχία που είναι μεν αναγνωρισμένα, αλλά στην πραγματικότητα δεν συνοδεύονται με τη γνώση που αναγράφουν, τα παραπλανητικά πτυχία που χορηγούνται από εργαστήρια σπουδών, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν κανένα αντίκρισμα και δεν αναγνωρίζονται από το κράτος και τα πλαστογραφημένα.

Είναι κοινό μυστικό πια. Ολο και συχνότερα ακούς περιπτώσεις ανθρώπων να επιχαίρουν ως και να υπερηφανεύονται για την αγορά πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών και άλλων τίτλων που τους έφεραν γρήγορα και άκοπα έναν κορνιζαρισμένο πάπυρο πίσω από την καρέκλα του γραφείου, αλλά και τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης, επιπλέον επιδόματα, μόρια και ευκαιρίες.

Κάνοντας μια βόλτα στο διαδικτυακό παζάρι εργασιών οι τιμές ξεκινάνε από 400 ευρώ και μπορεί να φτάσουν έως και τις 8.000 ευρώ, ανάλογα με το θέμα, την έκταση, τις απαιτήσεις, το επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) και ποιος είναι αυτός που την πουλάει. Εκτός από ιδιώτες υπάρχουν οργανωμένες εταιρείες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ζήτησης ή εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα πεδία. Οσο ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνει και το κόστος.

Σε μια απλή αναζήτηση δεν θα αργήσει ο αλγόριθμος να εμφανίσει ανάλογες διαφημίσεις από έναν σωρό παρόχους που υπόσχονται ακριβείς και ευφάνταστες διπλωματικές και άλλες εργασίες. Γνωστή πλατφόρμα παραπαιδείας διαφημίζει με μεγάλα γράμματα ότι από το 2014 που ξεκίνησε να λειτουργεί έχει πουλήσει 434.428 πανεπιστημιακές εργασίες σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και καλεί μάλιστα όσους έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε μια σειρά από κλάδους να γίνουν συνεργάτες της με την εξής σημείωση:

«Γίνε κι εσύ writer και μετάτρεψε τις γνώσεις σου σε κερδοφόρο επάγγελμα. Είσαι έμπειρος ακαδημαϊκός εκπονητής φοιτητικών εργασιών και θέλεις να συνεργαστείς με το μεγαλύτερο φροντιστήριο υποστήριξης φοιτητών; Στείλε μας το βιογραφικό σου σήμερα!».

Η επίσημη εκδοχή είναι ότι σε «βοηθάνε» να γράψεις την εργασία σου, αλλά επί της ουσίας αγοράζεις αυτό για το οποίο θα έπρεπε να κοπιάσεις, με εγγυημένο αποτέλεσμα τον πολυπόθητο τίτλο.

Ως υποψήφιοι πελάτες μιλήσαμε με κάποιους από αυτούς τους παρόχους. Για απλές διπλωματικές ενός μεταπτυχιακού οι τιμές ξεκινάνε από 1.500 ευρώ και φτάνουν τα 4.000 ευρώ για πιο σύνθετες, σε πιο απαιτητικές σχολές. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με την πληθώρα μεταπτυχιακών εξ αποστάσεως η «δουλειά» έχει γίνει ευκολότερη. Σε κάποιες περιπτώσεις ρωτούσαν και τα ονόματα των καθηγητών που θα έκριναν τη διπλωματική, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με κάποιους υπάρχει πιο φιλική σχέση…

Πιστοποιήσεις… χεράτα!

Οι μηχανισμοί που κάνουν πιο άκοπη, χωρίς γνωσιακό αντίκρισμα, την απόκτηση τίτλων σπουδών φαίνεται να έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Κέντρο πιστοποίησης γνώσεων ξένων γλωσσών στην Ελευσίνα έχει διαδώσει στην τοπική κοινωνία ότι με 1.300 ευρώ σου στέλνει πιστοποίηση επιπέδου proficiency στο σπίτι, χωρίς να κάνεις ούτε ένα μάθημα. Τα κανονίζουν όλα αυτοί για σένα… Το ίδιο συμβαίνει και με κέντρα πιστοποίησης γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, που επίσης πριμοδοτούν με μόρια. Εκεί οι τιμές ξεκινούν από τα 800 ευρώ για την απόκτηση του «χαρτιού» με την πληρωμή να γίνεται φυσικά à la manière de ΟΠΕΚΕΠΕ. Χεράτα.

Σε άλλες περιπτώσεις, στις εξ αποστάσεως εξετάσεις ξένων γλωσσών από πλατφόρμες που αναγνωρίζονται από το κράτος και «παίρνουν φωτιά» πριν από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ (πλατφόρμα διαφημίζει ότι στον 2Γ/2022 από τους 14.875 επιτυχόντες, οι 6.973 προετοιμάστηκαν μέσω αυτής), πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να εξαπατήσει τους εξεταστές με τη δική του παρουσία στην κάμερα, αλλά τη χρήση του υπολογιστή από κάποιον άλλον ακόμα και στην άλλη άκρη του κόσμου, με εφαρμογές screen mirroring.

Ετσι, δημιουργούνται πλούσια βιογραφικά για θέσεις Δημοσίου, με υψηλή μοριοδοτική κατάταξη, αλλά και μισθολογική εξέλιξη.

Πτυχία χωρίς αντίκρισμα

Από την άλλη, δεν είναι καινούργια ιστορία η εξαπάτηση των φοιτητών, αλλά και των γονιών που θέλουν να σπουδάσουν κάπου τα παιδιά τους για να έχουν ένα «χαρτί». Ετσι, συχνά παρασύρονται από κέντρα ελευθέρων σπουδών τα οποία «πουλάνε» το πτυχίο που χορηγούν ως ισχυρό εφόδιο που «Βεβαίως! Βεβαίως!» αναγνωρίζεται από το κράτος. Οι απατεώνες σκαρφίζονται διάφορες φράσεις που υπονοούν αξιοπιστία και αναγνώριση, αλλά επί της ουσίας η βεβαίωση που δίνεται με την αποφοίτηση, όχι μόνο δεν είναι πτυχίο ισότιμο με ΑΕΙ, αλλά έχει πολύ χαμηλή ή και καθόλου αξία στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προκηρύξεων του Δημοσίου. Οταν το ανακαλύπτουν οι σπουδαστές, που έχουν ωστόσο καταβάλει σημαντικά χρηματικά ποσά, είναι πλέον αργά.

Σε κάποιες περιπτώσεις προλαβαίνει να το αντιληφθεί πρώτα ο κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός ή επεμβαίνει ύστερα από καταγγελίες. Τον προηγούμενο μήνα τέτοιες περιπτώσεις πήραν τον δρόμο της Δικαιοσύνης από κέντρα ελευθέρων σπουδών που ουσιαστικά εξαπατούσαν όσους φοιτούσαν εκεί. Οι Αρχές προχώρησαν σε έξι συλλήψεις για κακουργηματική απάτη σε εκπαιδευτήρια που εξέδιδαν «μαϊμού» πτυχία σε Αθήνα, Χανιά και Γιάννενα. Τα κέντρα αυτά μοίραζαν τίτλους σπουδών με ωραία καλλιγραφικά γράμματα, αλλά χωρίς την απαραίτητη πιστοποίηση να κάνουν κάτι τέτοιο, πέρα από τις βαρύτατες κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν για φοροδιαφυγή.

Πλαστογράφηση παντού

Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία τίτλων σπουδών που ουσιαστικά… δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε για ξεκάθαρη ευθεία απάτη. Στην προσπάθεια κατάληψης κάποιας θέση στο Δημόσιο που είναι προαπαιτούμενο το πτυχίο, κάποιο μεταπτυχιακό ή άλλα προσόντα, οι ενδιαφερόμενοι πλαστογραφούν πτυχία και πιστοποιητικά, που καταθέτουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Η πλαστογράφηση δεν έγκειται μόνο στην καθεαυτή ύπαρξη του πτυχίου, αλλά και στη βαθμολογία ή το επίπεδο, στοιχεία που προσφέρουν περισσότερα μόρια ή μεγαλύτερη αμοιβή.

Με εξαιρετικά εύκολες στη χρήση εφαρμογές που υπάρχουν σήμερα, είναι υπόθεση μερικών δευτερολέπτων η κατασκευή ενός «ωραιότατου» πτυχίου, ποντάροντας στον μη έλεγχο.

Στην περίπτωση αυτή ο νόμος προβλέπει τη διαδικασία της απόλυσης, είτε με την ανάκληση του διορισμού λόγω του ότι αυτός συντελέστηκε κατά παράβαση του νόμου, είτε με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο στις περιπτώσεις των ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων.

Για το αν κάποιος έχει έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, ο οποίος όμως δεν έχει το αντίστοιχο αντίκρισμα σε γνωσιακό βάθος, το Δημόσιο δεν μπορεί να κάνει πολλά άπαξ και πραγματοποιηθεί η σύμβαση, πέρα από τη μη ανανέωσή της για λόγους ανεπάρκειας και μη ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της θέσης και μόνον στις περιπτώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Ομως, για τον έλεγχο της αυθεντικότητας και της αναγνωρισιμότητας ενός πτυχίου θα μπορούσε να γίνεται η – πολύ σύντομη – εξέταση του τίτλου με τεχνικά μέσα που εντοπίζουν αξιόπιστα την επεξεργασία της εικόνας, αλλά και η – πιο χρονοβόρα πλην σίγουρη – διασταύρωση της πληροφορίας με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Business
Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Σύνταξη
Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Ελλάδα 03.05.26

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών
Ελλάδα 02.05.26

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Λεύκα Πάτρας, όπου καίγονται ελαστικά σε βιομηχανικό χώρο. Εστάλη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς.

Σύνταξη
Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 02.05.26

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

Σύνταξη
Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
Τι λέει στο in 02.05.26

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι

«Είναι άδικο να φεύγουν παιδιά έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια». O πατέρας του 14χρονου από την Κέρκυρα που κατέληξε στη ΜΕΘ μετά από ατύχημα με πατίνι, στέλνει μέσω του in κουράγιο στους γονείς του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος
Υποκλοπές 02.05.26

Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος

«Η συγκάλυψη φέρει και το δικό του όνομα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο», τόνισε για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο συνήγορος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής
Ελλάδα 02.05.26

Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής

Στο επίμαχο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος οδηγός φαίνεται να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ παράλληλα, καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας για την παρουσία άλλων οχημάτων στον δρόμο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Σύνταξη
Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 03.05.26

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί
Αντίστροφη μέτρηση 03.05.26

Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί

Μόλις τέσσερις εβδομάδες καιρό μας δίνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι traders, πριν τα ενεργειακά αποθέματα στερέψουν, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
The Economist 03.05.26

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα

Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!
Το 40% δουλεύει! 03.05.26

«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην εργασία του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη - Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν "Σ/Κ" – Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας

Γεώργιος Μαζιάς
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Οικογένεια Μακρόν 03.05.26

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

Σύνταξη
Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις
Για δες 03.05.26

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις

Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν από μικροί πως είναι κακό να κατασκοπεύουν κάποιον από την κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι μια οικουμενική αλήθεια εκτός από την περίπτωση που θα δείτε παρακάτω.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Ελλάδα 03.05.26

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Σύνταξη
Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»
Κόσμος 03.05.26

Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»

Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε πως η Ιορδανία βομβάρδισε θέσεις εντός του συριακού εδάφους, αποδίδοντάς το και αυτή σε εμπόρους ναρκωτικών.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies