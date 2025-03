Δεύτερο κύκλωμα στη Ρόδο: Έβγαζαν πλαστά πτυχία αγγλικών για 1.200€ – Η εμπλοκή της προϊσταμένης της Πολεοδομίας

Ελπίδα και ενθάρρυνση

Μπέλα Ράμσι: Ο λόγος που αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τη διάγνωση του αυτισμού

Η ηθοποιός του The Last of Us, Μπέλα Ράμσι, είναι περήφανη για την απόφασή της να αποκαλύψει ότι είναι αυτιστική.