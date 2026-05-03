newspaper
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 8o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 10:00

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Spotlight

Η εικόνα ενός υπερπολυτελούς γιοτ μήκους σχεδόν 142 μέτρων να διασχίζει ανενόχλητο ένα από τα πιο επικίνδυνα και στρατηγικά σημεία του πλανήτη δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο. Είναι ένα ισχυρό σύμβολο της εποχής. Σε μια περίοδο κατά την οποία ο Περσικός Κόλπος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας γεωπολιτικής κρίσης, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν σημείο έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, το σούπεργιοτ Nord φέρεται να διέσχισε την περιοχή σαν να μην υπήρχε ούτε αποκλεισμός ούτε απειλή. Και μαζί του, να διέσχισε και μια σειρά από πολιτικά, οικονομικά και ηθικά όρια που υποτίθεται ότι ορίζουν τη διεθνή τάξη.

Το Nord, ένα από τα πιο πολυτελή ιδιωτικά σκάφη στον κόσμο, αποτιμώμενο σε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια, συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, τον πλουσιότερο άνθρωπο της Ρωσίας. Παρά τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε Ρώσους ολιγάρχες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, και παρά τις απειλές που έχουν εκτοξευθεί για οποιαδήποτε ναυτική δραστηριότητα στην περιοχή του Ορμούζ, το γιοτ φέρεται να πραγματοποίησε τη διαδρομή από το Ντουμπάι προς το Ομάν χωρίς να αντιμετωπίσει εμπόδια. Η διαδρομή αυτή, σε μια περίοδο κατά την οποία εμπορικά πλοία και ενεργειακά φορτία βρίσκονται υπό διαρκή απειλή, καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα αποκαλυπτικό.

Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι ένα απλό θαλάσσιο πέρασμα. Από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και σημαντικό ποσοστό υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία τους έχει άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και, κατ’ επέκταση, στην παγκόσμια οικονομία. Η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης, με στρατιωτικές κινήσεις, απειλές αποκλεισμού και αντίμετρα, έχει μετατρέψει την περιοχή σε ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία του πλανήτη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η απρόσκοπτη διέλευση ενός ιδιωτικού σκάφους πολυτελείας δεν μπορεί παρά να εγείρει ερωτήματα.

Το πρώτο και πιο προφανές αφορά την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων. Οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στην επιβολή περιορισμών σε πρόσωπα και περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων παρουσιάζει σοβαρά κενά. Το γεγονός ότι το Nord έχει καταφέρει να προσεγγίσει λιμάνια σε περιοχές όπως η Ασία χωρίς να δεσμευτεί ή να κατασχεθεί, υποδηλώνει ότι η διεθνής συναίνεση γύρω από τις κυρώσεις δεν είναι καθολική. Υπάρχουν χώρες και περιοχές που είτε δεν συμμετέχουν ενεργά είτε επιλέγουν να μην εφαρμόσουν αυστηρά τα μέτρα, δημιουργώντας έτσι «παράθυρα» διαφυγής.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη φύση της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ. Οι μεγιστάνες που έχουν δημιουργήσει περιουσίες δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων διαθέτουν όχι μόνο οικονομική ισχύ, αλλά και ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών, σημαίων ευκαιρίας και νομικών δομών που τους επιτρέπει να κινούνται με ευελιξία ακόμη και σε περιόδους κρίσης. Το Nord, αν και συνδέεται με τον Μορντάσοφ, δεν εμφανίζεται απαραίτητα να ανήκει άμεσα στον ίδιο, αλλά σε εταιρικές δομές που περιπλέκουν τον εντοπισμό της πραγματικής ιδιοκτησίας. Αυτή η πολυπλοκότητα δεν είναι τυχαία· είναι μέρος μιας στρατηγικής που επιτρέπει την προστασία περιουσιακών στοιχείων από πολιτικές και νομικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, η ίδια η διαδρομή του σκάφους εγείρει ερωτήματα για τις συμφωνίες που ενδέχεται να έχουν συναφθεί στο παρασκήνιο. Σε περιόδους έντασης, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ συχνά ρυθμίζεται μέσα από άτυπες ή επίσημες συμφωνίες με τις περιφερειακές δυνάμεις. Το αν το Nord έλαβε άδεια διέλευσης ή αν απλώς εκμεταλλεύτηκε μια «γκρίζα ζώνη» παραμένει ασαφές. Αυτό που είναι σαφές, όμως, είναι ότι η παρουσία του σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Η περίπτωση του Μορντάσοφ προσθέτει μια ακόμη διάσταση στην ιστορία. Πρόκειται για έναν επιχειρηματία που έχει χτίσει την περιουσία του κυρίως μέσω της χαλυβουργίας και της εξορυκτικής βιομηχανίας, τομείς που επηρεάζονται άμεσα από τις διεθνείς τιμές πρώτων υλών και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, η περιουσία του έχει αυξηθεί σημαντικά, παρά τις πιέσεις που θα περίμενε κανείς να προκαλέσουν οι κυρώσεις. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αίσθηση ότι οι οικονομικές ελίτ έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να αντέχουν τις κρίσεις, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και να επωφελούνται από αυτές.

Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, το περιστατικό αναδεικνύει τις αντιφάσεις του διεθνούς συστήματος. Από τη μία πλευρά, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να επιβάλουν κανόνες και περιορισμούς σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τη συμπεριφορά κρατών και προσώπων. Από την άλλη, η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, με την πολυπλοκότητα και την ευελιξία της, δημιουργεί συνεχώς τρόπους παράκαμψης αυτών των περιορισμών. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα στο οποίο οι κανόνες εφαρμόζονται άνισα και η ισχύς συχνά υπερισχύει της πολιτικής βούλησης.

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ δεν αλλάζει από μόνη της τις ισορροπίες. Ωστόσο, λειτουργεί ως καθρέφτης μιας πραγματικότητας στην οποία οι γραμμές μεταξύ νόμιμου και επιτρεπτού, μεταξύ πολιτικής και οικονομίας, είναι όλο και πιο θολές. Σε έναν κόσμο όπου οι κρίσεις πολλαπλασιάζονται και οι εντάσεις κλιμακώνονται, η δυνατότητα ορισμένων να κινούνται ανεμπόδιστα αποτελεί ένδειξη ότι η ισχύς δεν κατανέμεται ισότιμα.

Τελικά, το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς ένα γιοτ κατάφερε να περάσει από μια εμπόλεμη ζώνη χωρίς προβλήματα. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι αποκαλύπτει αυτό το γεγονός για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Και η απάντηση, όσο άβολη κι αν είναι, δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις ο πλούτος και η επιρροή εξακολουθούν να υπερισχύουν των κανόνων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν

Μέση Ανατολή: Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πρόβλημα για την ΕΕ 03.05.26

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου
Κόσμος 03.05.26 Upd: 09:48

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
The Economist 03.05.26

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα

Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Οικογένεια Μακρόν 03.05.26

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

Σύνταξη
Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»
Κόσμος 03.05.26

Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»

Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε πως η Ιορδανία βομβάρδισε θέσεις εντός του συριακού εδάφους, αποδίδοντάς το και αυτή σε εμπόρους ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 03.05.26

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την κατεδάφιση ιστορικού μοναστηριού που ήταν ταυτόχρονα και θεολογική σχολή για τις καλόγριες «Αδελφές του Αγίου Σωτήρα» στο νότιο Λίβανο.

Σύνταξη
Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις
Φόβος τρομοκρατίας 03.05.26

Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Πρόβλημα για την ΕΕ 03.05.26

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στη Θεσσαλονίκη 03.05.26

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο - Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

Σύνταξη
Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Οικονομία 03.05.26

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οδηγός 03.05.26

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
AI 03.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» - Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Σύνταξη
Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου
Κόσμος 03.05.26 Upd: 09:48

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πιστοποιήσεις… χεράτα 03.05.26

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Μιχάλης Γελασάκης
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies