Τουρκία: Γιοτ βυθίστηκε μόλις 15 λεπτά μετά την καθέλκυσή του [Βίντεο]
Ένα γιοτ Dolce Vento από το ναυπηγείο Μεντγιλμάζ, βρέθηκε να κάνει παρέα στα ψάρια της περιοχής, μόλις λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του.
Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο χωρίς να είναι σαφής η πρωταρχική τους πηγή, δείχνουν το νεοαποκτηθέν γιοτ Dolce Vento, μήκους 24 μέτρων, να βυθίζεται λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην περιοχή Ερεγκλί της πόλης Ζόνγκουλντακ , στην Τουρκία.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, με τοπικές αναφορές να υποδεικνύουν ότι το Dolce Vento παρουσίασε πρόβλημα σταθερότητας και άρχισε να γεμίζει με νερό περίπου 15 λεπτά μετά την καθέλκυσή του, πριν βυθιστεί σε βάθος επτά μέτρων.
Κατά τη στιγμή της καθέλκυσης, ο ιδιοκτήτης του σκάφους, ο καπετάνιος και δύο μέλη του πληρώματος φέρεται να βρίσκονταν μέσα στο γιοτ. Όταν το σκάφος άρχισε να ανατρέπεται, και οι τέσσερις κατάφεραν να διασωθούν πηδώντας στο νερό και διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς από εργάτες του ναυπηγείου που βρισκόταν κοντά. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης η ακτοφυλακή και ιατρικές ομάδες.
Είναι ακόμα άγνωστοι οι λόγοι που προκάλεσαν τη βύθιση του γιοτ
Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της βύθισης.
Το Dolce Vento κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο Medyılmaz, με την κατασκευή να ξεκινά το 2024. Το μηχανοκίνητο σκάφος 160 GT διαθέτει ατσάλινο κύτος και αλουμινένια υπερκατασκευή και ήταν γνωστό ως NB65 κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.
Το κόστος του ήταν 40.000.000 τουρκικές λίρες ή 833.000 ευρώ.
