Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη

Η κακοκαιρία δεν ήταν τόσο ισχυρή ώστε να προκαλέσει τη βύθιση του Bayesian, του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου Μάικ Λιντς τον Αύγουστο του 2024 ανοιχτά της Σικελίας. Το γιοτ είχε ανατραπεί με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Λιντς, η κόρη του Χάνα και ακόμη πέντε επιβαίνοντες στο σκάφος.

Οι ερευνητές που έχουν αναλάβει την υπόθεση πλέον φαίνονται πεπεισμένοι ότι οι λόγοι για τους οποίους το σκάφος ανατράπηκε ήταν ανθρώπινα λάθη. Οι Ιταλοί εισαγγελείς διόρισαν εμπειρογνώμονες για να προσδιορίσουν την ένταση της κακοκαιρίας τη νύχτα που βυθίστηκε το Bayesian.

A Porticello la notte della tragedia del Bayesian c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza dell’evento… pic.twitter.com/CJMScWlcBY — Repubblica (@repubblica) April 30, 2026

Οι «ακατάλληλες ενέργειες του πληρώματος»

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το καιρικό φαινόμενο ήταν «λίγο πιο σοβαρό από καταιγίδα». Επρόκειτο για ξαφνική αύξηση της ταχύτητας του ανέμου που προηγείται καταιγίδων και ισχυρών βροχοπτώσεων, αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι διαχειρίσιμο για το πλήρωμα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, το Bayesian βυθίστηκε λόγω ακατάλληλων ενεργειών του πληρώματος. Επίσης, φαίνεται ότι υποτίμησαν τον καιρό και δεν ενεργοποίησαν σωστά ορισμένα συστήματα ασφαλείας.

Πλέον, η έρευνα των εισαγγελέων για το ναυάγιο του Bayesian προσανατολίζεται στην απαγγελία κατηγοριών για μια σειρά από εγκλήματα στον καπετάνιο και δύο μέλη του πληρώματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται η πρόκληση ναυαγίου εξ αμελείας και πολλαπλές κατηγοριών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Εξετάζεται επίσης τον ενδεχόμενο να αποδοθούν ευθύνες στον κατασκευαστή του γιοτ.

Τι συνέβη

Το Bayesian βυθίστηκε κοντά στο Παλέρμο γύρω στις 5 π.μ. στις 19 Αυγούστου 2024.

Ο Μάικ Λιντς και ακόμη 21 άτομα. Οι 11 ήταν η οικογένειά του και καλεσμένοι τους, οι άλλοι 10 μέλη του πληρώματος. Η κόρη του Χάνα έχασε τη ζωή της, ενώ η σύζυγός του, Άντζελα Μπακάρες, διασώθηκε.

Εκτός από τον Λιντς και την κόρη του, στο ναυάγιο του Bayesian έχασαν επίσης τη ζωή τους ο σεφ του γιοτ, Ρεκάλντο Τόμας, ο πρόεδρος της Morgan Stanley International, Τζόναθαν Μπλούμερ και η σύζυγός του, Τζούντι, αλλά και ο δικηγόρος του Μάικ Λιντς, Κρις Μορβίγιο και η σύζυγός του, Νέντα.

Σύμφωνα με ενδιάμεση έκθεση για τα αίτια του ναυαγίου, που δημοσιεύθηκε από το Τμήμα Διερεύνησης Θαλάσσιων Ατυχημάτων (MAIB) το 2025, είχαν γίνει λάθη. Διαπίστωνε ότι οι επιβάτες χρησιμοποίησαν μια «αυτοσχέδια σκάλα» για να προσπαθήσουν να διαφύγουν μετά την ανατροπή του σκάφους.

Επίσης, ο καπετάνιος είχε προετοιμαστεί να κάνει ελιγμούς με το πλοίο αφού το πλήρωμα ξύπνησε από ισχυρούς ανέμους και κύματα. Ωστόσο, μια ξαφνική αύξηση της ταχύτητας του ανέμου γύρω στις 4.06 π.μ. προκάλεσε «βίαια» κλίση του σκάφους κατά 90 μοίρες σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα.

Οι αρχές ανέσυραν το Bayesian από τον βυθό της θάλασσας, έπειτα από επιχείρηση που διήρκεσε έναν μήνα πέρυσι τον Ιούνιο.