Τα θύματα του γιοτ Bayesian ήταν ακόμη ζωντανά όταν βυθίστηκε - Πέθαναν από «ξηρό πνιγμό»

Τέσσερα από τα επτά θύματα που σκοτώθηκαν στο ναυάγιο του γιοτ Bayesian ήταν παγιδευμένα —έχοντας τις αισθήσεις τους— μέσα στις καμπίνες όταν το σκάφος βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τις αυτοψίες τους.

Ο δικηγόρος Κρις Μορβίλο, η σύζυγός του Νέντα, μαζί με τον πρόεδρο της Morgan Stanley Bank International Τζόναθαν Μπλούμερ και τη σύζυγό του Τζούντι, πέθαναν όλοι από «ξηρό πνιγμό», σύμφωνα με τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, ανέφερε η ιταλική εφημερίδα la Repubblica.

Κανένας από τους τέσσερις επιβάτες του ιστιοφόρου δεν είχε νερό στους πνεύμονες, την τραχεία ή το στομάχι, γεγονός που αποκαλύπτει ότι δεν πνίγηκαν από το θαλασσινό νερό, αφού το πλοίο άρχισε να βυθίζεται κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στις 19 Αυγούστου.

Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι τα τέσσερα θύματα πέθαναν από ασφυξία, όταν η καμπίνα ξέμεινε από οξυγόνο και η ατμόσφαιρα έγινε τοξική με διοξείδιο του άνθρακα.

Οι σοροί των Μορβίλο και Μπλούμερ καθώς και του ιδιοκτήτη του γιοτ Mike Lynch βρέθηκαν μέσα στο ίδιο δωμάτιο καμπίνας στην αριστερή πλευρά του γιοτ των 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το πτώμα της 18χρονης κόρης του Lynch, Hannah, ανακαλύφθηκε στο διπλανό δωμάτιο, επίσης στην αριστερή πλευρά του γιοτ.

