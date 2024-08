«Δύο μέτρα και δύο σταθμά» – Τι καταγγέλλουν οργανώσεις που σώζουν πρόσφυγες μετά το ναυάγιο του Bayesian

Οι τεράστιοι πόροι και η παγκόσμια προσοχή που αφιερώθηκαν στην τραγωδία με το ναυάγιο του σούπερ γιοτ Bayesian καταδεικνύουν τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» για τα ναυάγια στη Μεσόγειο λένε οργανώσεις που σώζουν πρόσφυγες στα ίδια νερά, αλλά αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια στις επιχειρήσεις τους.

Οι οργανώσεις που μίλησαν στον Guardian εξέφρασαν τη λύπη τους και μετέφεραν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο επτά ανθρώπων μετά το χτύπημα του πολυτελούς σκάφους από σφοδρή καταιγίδα στα ανοιχτά των ακτών της Ιταλίας.

«Για εμάς, κάθε θάνατος στη Μεσόγειο είναι πάρα πολύς, ανεξάρτητα από το από πού προέρχεσαι ή πόσα χρήματα βγάζεις», ανέφερε η γερμανική ανθρωπιστική οργάνωση Sea-Eye σε δήλωσή της στον Guardian.

Η ανταπόκριση για το ναυάγιο του Bayesian, ωστόσο, αποκάλυψε μια συγκλονιστική αντίθεση, εξήγησε η ΜΚΟ, η πιο πρόσφατη αποστολή της οποίας διέσωσε 262 ανθρώπους στη Μεσόγειο.

«Δυστυχώς, κάνει διαφορά στα μέσα ενημέρωσης, στην κοινωνία μας και στην πολιτική, ποιος πνίγεται. Έχουμε παρατηρήσει ότι η κάλυψη της κατάστασης στη Μεσόγειο, των τραγωδιών ή των διασώσεων μας τους τελευταίους μήνες δεν ήταν σχεδόν τόσο εκτεταμένη όσο στην περίπτωση του ναυαγίου στη Σικελία τις τελευταίες ημέρες», διαπίστωσε η οργάνωση.

Το Bayesian βυθίστηκε στα ανοικτά του Πορτιτσέλο, σε βάθος περίπου 50 μέτρων. Αφού προέκυψε ότι μεταξύ των επιβαινόντων ήταν και ο Βρετανός μεγαλοεπιχειρηματίας τεχνολογίας Μάικ Λιντς, τα μέσα ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο αύξησαν την κάλυψή τους, παρακολουθώντας κάθε εξέλιξη, σημειώνει το γνωστό βρετανικό ΜΜΕ.

Ειδικευμένοι δύτες σπηλαίων καταδύθηκαν εναλλάξ σε βάρδιες των 12 λεπτών, με τη βοήθεια ενός τηλεκατευθυνόμενου υποβρύχιου οχήματος. Ο βρετανικός κλάδος διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων δήλωσε ότι είχε στείλει τέσσερις επιθεωρητές του στο σημείο.

Ενώ το Bayesian έλαβε βοήθεια μέσα σε λίγα λεπτά από την ειδοποίηση των αρχών, ημέρες αργότερα οι κλήσεις κινδύνου που αφορούσαν μια λέμβο που βυθιζόταν γρήγορα και μετέφερε 43 άτομα στην κεντρική Μεσόγειο αγνοούνταν σταθερά, ανέφερε μια άλλη γερμανική ΜΚΟ, η Sea-Watch, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια προσπάθεια, πιθανότατα, να μειώσουν το βάρος του σκάφους και να προστατεύσουν τα τέσσερα παιδιά που επέβαιναν σε αυτό, 12 άνθρωποι είχαν πηδήξει στα νερά κοντά στο σκάφος και πάλευαν να κρατηθούν στην επιφάνεια.

2 days ago we informed the authorities about a distress case at sea. Yesterday, the boat began to sink. Despite our calls, there was no rescue effort by authorities. The NGO @resqship rescued the people. Meanwhile, the shipwreck of a super-rich yacht made headlines worldwide. pic.twitter.com/7KwOIC4AeH

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) August 27, 2024