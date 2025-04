Περίπου 80 φοιτητές της Σερβίας έφτασαν το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας διανύσει 1.300 χιλιόμετρα με τα ποδήλατά τους.

Το ταξίδι τους, με προορισμό το Στρασβούργο της Γαλλίας, διήρκεσε 13 ημέρες.

Σκοπός τους να τραβήξουν το βλέμμα της Ευρώπης στις πολύμηνες διαδηλώσεις τους κατά της διαφθοράς στην πατρίδα τους.

Οι φοιτητές έλαβαν συγκινητική υποδοχή από εκατοντάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων μέλη της σερβικής διασποράς, καθώς και Γάλλους φοιτητές και υποστηρικτές, φτάνοντας στην κεντρική πλατεία του Στρασβούργου, όπου συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Πιστεύω ότι αυτή η διαμαρτυρία είναι απόλυτα επιτυχημένη», δήλωσε ένας από τους ποδηλάτες σε ζωντανή μετάδοση του τηλεοπτικού σταθμού N1 από το Στρασβούργο, όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος.

«Πιστεύω ότι ξυπνήσαμε την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Οι φοιτητές της Σερβίας αποτελούν τον βασικό μοχλό ενός κινήματος κατά της διαφθοράς στη χώρα, το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν καθημερινές μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους.

Αν και έχουν κερδίσει τεράστια υποστήριξη τόσο στο εσωτερικό όσο και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, πολλοί φοιτητές αισθάνονται ότι δεν έχουν λάβει επαρκή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι φοιτητές διέσχιζαν καθημερινά 100-150 χιλιόμετρα με ποδήλατο, περνώντας από την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Αυστρία και τη Γερμανία, πριν φτάσουν στο Στρασβούργο.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους στην Ευρώπη, αντιμετώπισαν έντονες βροχές και παγωνιά, αλλά σε πολλές πόλεις —όπως η Βουδαπέστη, η Βιέννη και γερμανικά χωριά— τους περίμενε ηρωική υποδοχή από υποστηρικτές.

Στο Στρασβούργο σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Serbian students biked all the way to Strasbourg. Mission one accomplished — now it’s time to hand over the petition to EU reps. 🇷🇸🚴‍♂️📄 #Serbia #Strasbourg #EU #Europe #BreakingNews pic.twitter.com/M6roB9rxlQ

— Ali Shunnaq (@schunnaq) April 15, 2025